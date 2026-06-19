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Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου
Ανακοινώσεις
17:59 - 19 Ιουν 2026

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της προχώρησε η εταιρεία Μουζάκης μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Κωνσταντίνου-Νικολάου Νιάρχου.  

Το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Ιουνίου 2026, προχώρησε στη νέα σύνθεσή του, ενώ παράλληλα ανακαθορίστηκε και η στελέχωση των επιτροπών Ελέγχου και Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με τη θητεία του οργάνου να παραμένει σε ισχύ έως τις 30 Ιανουαρίου 2029.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης

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