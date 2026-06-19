Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της προχώρησε η εταιρεία Μουζάκης μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Κωνσταντίνου-Νικολάου Νιάρχου.

Το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Ιουνίου 2026, προχώρησε στη νέα σύνθεσή του, ενώ παράλληλα ανακαθορίστηκε και η στελέχωση των επιτροπών Ελέγχου και Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με τη θητεία του οργάνου να παραμένει σε ισχύ έως τις 30 Ιανουαρίου 2029.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης