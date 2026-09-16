ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΜΙΔΑ: Κενό γράμμα οι κληρονομικές συμβάσεις αν δεν εξομοιωθούν φορολογικά με τις γονικές παροχές
Ακίνητα
13:17 - 16 Σεπ 2026

ΠΟΜΙΔΑ: Κενό γράμμα οι κληρονομικές συμβάσεις αν δεν εξομοιωθούν φορολογικά με τις γονικές παροχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2026, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 5303/2026 για το Κληρονομικό Δίκαιο. Ο νόμος αυτός αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το Πέμπτο Βιβλίο του Αστικού Κώδικα και φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ρυθμίζονται οι κληρονομιές στην Ελλάδα. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για θανάτους που συμβαίνουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, ενώ για παλαιότερους θανάτους ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο είναι οι εξής:

Ο αυτόματος διαχωρισμός της κληρονομικής περιουσίας από την ατομική περιουσία του κληρονόμου, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο των μαζικών αποποιήσεων ακίνητης περιουσίας. Ο κληρονόμος δηλαδή ευθύνεται πλέον για τα χρέη του θανόντος μόνο μέχρι την αξία της περιουσίας που κληρονομεί. Δεν κινδυνεύει, δηλαδή, η προσωπική του περιουσία από κρυφά χρέη σε τράπεζες ή δημόσιο.

Η μεταρρύθμιση του θεσμού της νόμιμης μοίρας και η μετατροπή της σε χρηματική αξίωση, ώστε να περιοριστεί η κληρονομική πολυδιάσπαση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε μικρά μερίδια και πολλούς συνιδιοκτήτες.

Η διατήρηση της ισχύος της ιδιόγραφης διαθήκης, με πρόσθετες διασφαλίσεις υπέρ των μελών της οικογένειας του διαθέτη.

Η προσαρμογή της κληρονομικής διαδοχής στις σύγχρονες μορφές οικογένειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του επιζώντος συζύγου ή συντρόφου.

Η εισαγωγή του νέου θεσμού των κληρονομικών συμβάσεων μεταξύ του κληρονομηθησόμενου και των νομίμων κληρονόμων του, με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν μελλοντικές διενέξεις μεταξύ των συγκληρονόμων. Για πρώτη φορά δηλαδή στην Ελλάδα, επιτρέπεται σε κάποιον όσο βρίσκεται εν ζωή να υπογράψει συμβόλαιο με τους μελλοντικούς κληρονόμους του. Έτσι μπορεί να οργανώσει τη διαδοχή, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για οικογενειακές επιχειρήσεις ή παιδιά από διαφορετικούς γάμους. Το νέο Δίκαιο αναγνωρίζει επίσης όχι μόνον τις εν ζωή, αλλά και τις μετά θάνατον συμβάσεις μεταξύ των κληρονόμων, ως δικαίωμά τους να προβούν μεταξύ τους σε διανομή της κληρονομικής περιουσίας που θα επέχει θέση αποδοχής της κληρονομιάς, καταβάλλοντας ο καθένας το φόρο που του αναλογεί χωρίς να ταλαιπωρηθούν επί έτη στα συμβολαιογραφεία, τη Φορολογική Αρχή και το Κτηματολόγιο με αλλεπάλληλες συμβολαιογραφικές πράξεις και την αφόρητη γραφειοκρατία που δυστυχώς εξακολουθεί να τις συνοδεύει, για να μοιράσουν την κληρονομική περιουσία.

Η ΠΟΜΙΔΑ χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου δικαιοσύνης να εκσυγχρονίσει τον σημαντικό αυτό τομέα του Αστικού Δικαίου μετά από οκτώ περίπου δεκαετίες. Είναι όμως υποχρεωμένη όμως να επισημάνει για μια ακόμη φορά ότι ο νέος και ιδιαίτερα χρήσιμος για την ελληνική οικογένεια και κοινωνία θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων κινδυνεύει να παραμείνει «κενό γράμμα» αν το αφορολόγητο όριο για τους κατιόντες δεν εξομοιωθεί άμεσα, όπως είναι αυτονόητο και απόλυτα αναγκαίο, με το αφορολόγητο όριο που ισχύει από πενταετίας για τις γονικές παροχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 13:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Γιατί παραμένουν ακριβά τα ενοίκια και τι πρέπει να αλλάξει
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Γιατί παραμένουν ακριβά τα ενοίκια και τι πρέπει να αλλάξει

ΠΟΜΙΔΑ: Παράνομη η κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν από το «Smart Readiness»
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Παράνομη η κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν από το «Smart Readiness»

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα αναβολής της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα αναβολής της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων

ΠΟΜΙΔΑ: Τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να ανοίξουν τα «κλειστά σπίτια»
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να ανοίξουν τα «κλειστά σπίτια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:15

ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις προβλέψεις οι λιανικές πωλήσεις - Άλμα 1,2% τον Αύγουστο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:05

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 16:00

10 χρόνια «Μηχανικοί στην πράξη»: Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από την Metlen

Νομίσματα
16/09/2026 - 15:55

Bitcoin: Πιέσεις μετά το «μπλόκο» στο Clarity Act – Εκροές $450 εκατ. από τα ETFs

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

ΙΣΑ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

Βανς: Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να είναι «υποταγμένη» στο Ισραήλ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:40

Υπουργείο Μετανάστευσης: Συμφωνίες – πλαίσιο ύψους €137,1 εκατ. για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/09/2026 - 15:20

Continental Tyres: Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης

Πολιτική
16/09/2026 - 15:19

Κεραμέως: Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/09/2026 - 15:15

Τα Ιωάννινα γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και η Allwyn κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία για δρομείς και επισκέπτες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 15:09

Μπρατάκος: Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που επιμένουν να παράγουν και να επενδύουν στην Ελλάδα

Οικονομία
16/09/2026 - 15:03

ΥΠΕΘΟ: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Πολιτική
16/09/2026 - 14:59

Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «δεύτερο Πίνατ» τον Βελόπουλο

Πολιτική
16/09/2026 - 14:55

Βουλή: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με πρόσχημα το Σύνταγμα - «Καρφιά» για Φλωρίδη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16/09/2026 - 14:44

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

Αυτοδιοίκηση
16/09/2026 - 14:29

Στον εισαγγελέα ο Δούκας για την Κυψέλη: Καθιζήσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό

Magazino
16/09/2026 - 14:26

Πατρίσιο Γκουσμάν: Η βαθιά φωνή που αποτύπωσε στο φακό τις κρισιμότερες στιγμές στην ιστορία της Χιλής

Πολιτική
16/09/2026 - 14:24

Ανδρουλάκης: Προσβλητικά τα διλήμματα της ΝΔ για να εγκλωβίσουν την κοινωνία

Πολιτική
16/09/2026 - 14:14

Φιντάν: Η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/09/2026 - 14:08

Δύο εμβληματικά μοντέλα DS θα εκτεθούν στην Αυλή των Τιμών (Cour d'Honneur) του Μεγάρου των Ηλυσίων

Πολιτική
16/09/2026 - 14:02

«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Υποταχθήκατε στο τυφλό «όχι»

Αναλύσεις
16/09/2026 - 13:55

Santander: Στις 3 κορυφαίες επιλογές της Ευρώπης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οικονομία
16/09/2026 - 13:42

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα

Εμπορεύματα
16/09/2026 - 13:32

Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία μετριάζει τις ανησυχίες για εφοδιασμό - Στα «ύψη» οι τιμές

Ειδήσεις
16/09/2026 - 13:32

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για υποτροφίες €1.000 των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές

Πολιτική
16/09/2026 - 13:29

Πιερρακάκης: Έχουμε κρατήσει εφεδρείες - Δεν είναι στην ευρωπαϊκή λογική η μείωση στον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/09/2026 - 13:24

Πτυχιούχοι ιατροί

Πολιτική
16/09/2026 - 13:19

Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Ακίνητα
16/09/2026 - 13:17

ΠΟΜΙΔΑ: Κενό γράμμα οι κληρονομικές συμβάσεις αν δεν εξομοιωθούν φορολογικά με τις γονικές παροχές

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 13:06

Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ