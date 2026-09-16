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Καμπανάκι ΕΣΑ: Να μη ξεχαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:59 - 16 Σεπ 2026

Καμπανάκι ΕΣΑ: Να μη ξεχαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους αρμόδιους Υπουργούς για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις, συνεχίζει ο ΕΣΑ, λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ το ενεργειακό κόστος αποτελεί, πλέον, ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά τους έξοδα. Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους τα τελευταία χρόνια περιορίζει τα περιθώρια βιωσιμότητας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, καλεί τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς, κατά τον σχεδιασμό των μέτρων που ενδεχομένως θα ανακοινωθούν, να μην αφήσουν εκτός τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η στήριξη των νοικοκυριών είναι αυτονόητα σημαντική, όμως εξίσου σημαντική είναι και η στήριξη της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης για να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, να επενδύουν και να στηρίζουν την Ελληνική Οικονομία.

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