Μπρατάκος: Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που επιμένουν να παράγουν και να επενδύουν στην Ελλάδα

Συνάντηση με εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πραγματοποίησε σήμερα (16/9) ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμιγώς ελληνικές παραγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστική συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας: το αυξημένο κόστος παραγωγής και ενέργειας, τις δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τις φορολογικές και γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, καθώς και τα εμπόδια που περιορίζουν την εξαγωγική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιχειρήσεις που διατηρούν στην Ελλάδα την ιδιοκτησία, την παραγωγή και την έδρα τους, επενδύουν σταθερά στη χώρα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής απαιτεί ένα σταθερό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και διευκολύνουν τις επενδύσεις, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τις επιχειρήσεις που παράγουν, επενδύουν και δημιουργούν αξία στην Ελλάδα. Οι αμιγώς ελληνικές βιομηχανίες γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα εμπόδια που εξακολουθούν να περιορίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Οφείλουμε να ακούμε τη φωνή τους και να μετατρέπουμε τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής σε συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις και εφαρμόσιμες λύσεις. Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την ελληνική βιομηχανία και να διεκδικεί τις προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν να μεγαλώσει, να εξάγει και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγις Πιστιόλας, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, η Υπεύθυνη Εξαγωγών, κα Αθανασία Δάκου, και η Εκτελεστική Διευθύντρια της Πρωτοβουλίας, κα Άννα Παπαδημητρίου.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και να εξετάσουν πεδία συνεργασίας για την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική παραγωγή και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.