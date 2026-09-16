ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το πρώτο τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες κατά το πρώτο τρίμηνο 2026.

Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το Α τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το Α τρίμηνο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά 1,0%. Μείωση κατά 1,1% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α τριμήνου 2025 προς το Α τρίμηνο 2024. Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες, το Α τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το Α τρίμηνο του 2025, παρουσίασε μείωση κατά 9,0%. Αύξηση κατά 1,4% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α τριμήνου 2025 προς το Α τρίμηνο 2024.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες, το Α τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το Α τρίμηνο του 2025, παρουσίασε μείωση κατά 2,1%. Αύξηση κατά 3,0% παρατηρήθηκε και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α τριμήνου 2025 προς το Α τρίμηνο 2024.