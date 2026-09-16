Βουλή: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με πρόσχημα το Σύνταγμα - «Καρφιά» για Φλωρίδη

«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στη Βουλή την Τετάρτη (16/9) κατά τη συζήτηση σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία βέβαια ήταν απλώς ένα... πρόσχημα για προεκλογική διαμάχη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήκωσε το γάντι και οι ατάκες έπεφταν βροχή, με φόντο τα εκλογικά διλήμματα. Στο επίκεντρο η δήλωση Φλωρίδη για το «ντου από τους απέναντι», με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Πριν από τις ομιλίες των δύο πολιτικών αρχηγών, «θερμό» επεισόδιο καταγράφηκε μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, καθώς η παρουσία του Υπουργού στα κυβερνητικά έδρανα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δεύτερου, ο οποίος την χαρακτήρισε ως «αντισυνταγματική» και «αντικοινοβουλευτική» ζητώντας την άμεση αποχώρηση του.

«Παρακαλώ πολύ σηκωθείτε και φύγετε, δεν έχετε καμία θεση στην αίθουσα αυτή, είναι αντισυνταγματική η παρουσία σας» ανέφερε ο κ. Δουδωνής για να συνεχίσει: «Δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, πρέπει να αποχωρήσει… Είχε λάβει τον λόγο στην προηγούμενη συνεδρίαση για την αναθεώρηση του Συντάγματος… τεκμαίρεται λοιπόν ότι ήρθε εδώ για να πει αρλούμπες».

Αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ζητά την άμεση αποχώρησή του από την Ολομέλεια.

«Δες πού κατάντησες, να σε στηρίζει η Κωνσταντοπούλου…»

«Δες πού κατάντησες κ. Δουδωνή που σε στηρίζει η κ. Κωνσταντοπούλου», σχολίασε ο κ. Φλωρίδης προκαλώντας νέα αντίδραση του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος του απάντησε: «Δες πού κατάντησες τον εαυτό σου Φλωρίδη…».

Μητσοτάκης: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Το θερμόμετρο χτύπησε ξανά «κόκκινο» όταν τον λόγο πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έβαλε κατά της αντιπολίτευση εν συνόλω, αλλά ιδίως κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως υποτάχθηκε στο τυφλό «όχι».

Ο κ. Μητσοτάκης κατέκρινε τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Συνταγματική Αναθεώρηση, λέγοντας ότι επέλεξε να βρεθεί απέναντι σε κάθε κυβερνητική πρόταση, ακόμη και σε εκείνες με τις οποίες συμφωνεί. Ισχυρίστηκε, δε, ότι αυτό στρέφεται ενάντια στο πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος.

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Με το βλέμμα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, παρουσίασε για άλλη μία φορά το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ ως όψεις του ίδιου νομίσματος, ενώ είπε πως το δίλημμα που κυριαρχεί εν προκειμένω είναι το «ελπίδα ή περιπέτεια»· «με την ελπίδα να στηρίζεται στην αλήθεια, στο σχέδιο και στο αποτέλεσμα – και με την περιπέτεια να μην τεκμηριώνεται μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος. Αλλά να προβάλλει απειλητική κι από την ανεπάρκεια του παρόντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο που διατυπώνεται».

Αναφερόμενος, μάλιστα, στο σενάριο συνεργασίας δυνάμεων αντίπαλων της ΝΔ έκανε λόγο για ένα «εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας».

«Σήμερα, η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια αλλά και θεσμική κανονικότητα: την ειλικρίνεια του “λέω και το εννοώ”, αντί του “λέω και ξελέω” των άλλων», υπογράμμισε, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν επιλέγει να προτάξει το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.

Στη δευτερολογία του, δε, επανήλθε στα… διλήμματα, λέγοντας:

«Είπατε κύριε Ανδρουλάκη κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημμα στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημμα στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος».

«Το γεγονός ότι εννοείτε ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει – υποτίθεται – κάποια κομματικά οφέλη, αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη», προσέθεσε, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην «μπλέκει» εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε αμέσως το γάντι, λέγοντας στη δική του δευτερολογία:

«Εγώ είπα ό,τι είπε ο Φλωρίδης, ότι “αν υπάρχει ακυβερνησία, θα κάνουν ντου οι απέναντι” και το “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”, αλλά να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Έχει κάποιο όριο η φαιδρότητα; Πραγματικά;» και προσέθεσε:

«Επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κ. Φλωρίδη για παραίτηση. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, αλλά τον κ. Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης»

Ανδρουλάκης: Προσβλητικά διλήμματα για τη δημοκρατία

Στην πρωτολογία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το κυβερνών κόμμα θέτει προσβλητικά διλήμματα για τη δημοκρατία, με σκοπό να εγκλωβίσει στον φόβο τον ελληνικό λαό. Από το «Μητσοτάκης ή χάος» πήγαμε στο «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» του κ. Φλώρίδη και από εκεί στο σημερινό «περιπέτεια ή ελπίδα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως επενδύει μόνο στον φόβο και όχι στην ελπίδα.

«Δυστυχώς η ΝΔ παραμένει αμετανόητη», είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης, επιμένοντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η αξιολόγηση στο Δημόσιο. Όσον αφορά την άρση της μονιμότητας, δε, έκανε λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια χειρίστου είδους εκ μέρους της κυβέρνησης, ενώ τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ – με το πρόγραμμά του – προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο για τους θεσμούς, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος.

Τόνισε, παράλληλα, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ απαντά σε όλες τις επείγουσες κοινωνικές ανάγκες, προτείνοντας ένα εναλλακτικό οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο, καθώς κι ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας των θεσμών και του κοινωνικού κράτους.

«Μία Ελλάδα για όλους» και μία Ελλάδα «που που χωράει όλους τους Έλληνες είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης κλείνοντας την ομιλία του.