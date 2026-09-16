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«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Υποταχθήκατε στο τυφλό «όχι»
Πολιτική
14:02 - 16 Σεπ 2026

«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Υποταχθήκατε στο τυφλό «όχι»

Reporter.gr Newsroom
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«Πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής την Τετάρτη (16/9) στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.  

«Το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη Βουλή. Τον περασμένο Ιούλιο είχα περιγράψει ως κεντρικό στόχο η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την σημερινή εποχή και θα εμπεδώνει τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της Πολιτείας», ανέφερε ο πρωθυπουργός ανοίγοντας την ομιλία του.

Ωστόσο, καταλόγισε στην αντιπολίτευση αδιέξοδες και αντιφατικές τακτικές, λέγοντας:

«Κάναμε μία τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Όμως ποιο είναι το συμπέρασμα μετά την πρώτη ψηφοφορία; Την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία από τις προτάσεις που καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους που απαιτούνταν».

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Πυρά κατά Ανδρουλάκη για τη λογική του «όχι σε όλα»

Ο πρωθυπουργός έστρεψε ιδίως τα βέλη του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Ακόμη και δυνάμεις κύριε Ανδρουλάκης που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές τάχα και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο “ναι μεν αλλά”, όμως τελικά στην ψηφοφορία έδειξαν ότι επιδιώκουν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Μιλώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση».

«Θα μπορούσαμε θεωρητικά κύριε Ανδρουλάκη να είχαμε φέρει προς ψήφιση και να είχαμε υπερψηφίσει πρόταση την οποία εσείς κάνατε έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις μέσα σε αυτήν την λογική του “όχι σε όλα” η οποία κ. Ανδρουλάκη στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος».

«Η ΝΔ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές»

«Εάν το σημερινό Σύνταγμα προέβλεπε ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή θα το όριζε ρητώς. Δεν το κάνει όμως. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να διερευνήσει κάνεις τη δυνατότητα εξεύρεσης μιας ενισχυμένης πλειοψηφίας και στην πρώτη Βουλή κι ο λόγος για τον οποίον μεσολαβούν οι εθνικές εκλογές είναι ακριβώς διότι ο συνταγματικός νομοθέτης να λάβει υπόψη του ο πολίτης, η λαϊκή ετυμηγορία τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα» πρόσθεσε και απευθυνόμενος ξανά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Καταστρατηγείτε πλήρως το γράμμα του συντάγματος και λέτε ουσιαστικά ναι μπορεί να συμφωνούμε αλλά δεν θα σας δώσουμε λευκή επιταγή να διατυπώσετε το Σύνταγμα έτσι όπως εσείς θέλετε με 151 βουλευτές. Παραγνωρίζω το γεγονός ότι αυτό από μέρους σας είναι μία ευθεία ομολογία του γεγονότος ότι η Ν.Δ. θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές» συνέχισε, χαρακτηρίζοντας την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης «αδιέξοδη και ανιστόρητη».

«Ακούγεται παράλογο τον 21ο αιώνα κ. Ανδρουλάκη να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά και στη δική μας πατρίδα η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούγεται παράλογο να μην είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε τουλάχιστον εμείς οι δύο, τα κόμματα τα οποία έχουν επιδείξει στο παρελθόν υπευθυνότητα, στο να ισχύει καθολικά το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Να μη μπορούμε να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο: Να συνδυάζεται η απόδοση και η αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Αλήθεια μπορείτε να υπερασπιστείτε ευθέως τη θέση ότι το κόμμα σας βρίσκεται απέναντι στην ιδέα της συνταγματικής κατοχύρωσης της αξιολόγησης στο Δημόσιο;» είπε.

Γιατί είναι σημαντική η σημερινή ψηφοφορία

Η σημερινή διαδικασία στη Βουλή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αποτέλεσμα θα καθορίσει την πλειοψηφία με την οποία οι διατάξεις που θα χαρακτηριστούν αναθεωρητέες θα περάσουν στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή. Ειδικότερα, ο αριθμός των ψήφων που θα συγκεντρώσει σήμερα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα προσδιορίσει το απαιτούμενο όριο στην επόμενη Βουλή, προκειμένου να τροποποιηθεί το περιεχόμενο κάθε συνταγματικής διάταξης που θα έχει προταθεί για αναθεώρηση.

Οι απαιτούμενες πλειοψηφίες

Σε περίπτωση που η πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος συγκεντρώσει σήμερα την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφους, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων, δηλαδή 180 ψήφων, τότε η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, θα μπορεί να αποφασίσει για τις συγκεκριμένες αναθεωρητέες διατάξεις με πλειοψηφία τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών της, δηλαδή με 180 ψήφους.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις συνταγματικές διατάξεις που είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία για αναθεώρηση δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ωστόσο, όλες οι προτάσεις έλαβαν την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, με τις ψήφους να κυμαίνονται από 158 έως 161. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης παραμένει σε εξέλιξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 14:16
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