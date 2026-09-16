ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ καταγράφει ο Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 7,8 δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την ίδια περίοδο το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 4,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,723 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Σε επίπεδο εσόδων, οι εισπράξεις του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 σε 49,207 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 46,697 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, οι οποίες έφτασαν τα 47,313 δισ. ευρώ, από 42,189 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025.

Παράλληλα, αυξημένη ήταν και η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού από τις δαπάνες για τόκους, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,7 δισ. ευρώ, έναντι 6,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.