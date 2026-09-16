Continental Tyres: Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης

Αθήνα, 16.9.26. Η Continental Tyres κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη πιο βιώσιμων ελαστικών, παρουσιάζοντας ένα νέο, πρωτότυπο ελαστικό που αποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς συμβιβασμούς στις υψηλές απαιτήσεις απόδοσης ενός σύγχρονου ελαστικο

Το νέο ελαστικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ZEvRA – “Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonized Circularity”, ενός διετούς προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώνεται το 2026. Στόχος του είναι η βελτιστοποίηση της κυκλικής αξιοποίησης των υλικών, σε ολόκληρη την αλυσίδα κατασκευής ελαστικών για ηλεκτρικά οχήματα.

Η Continental είναι ο μοναδικός κατασκευαστής ελαστικών μεταξύ των 28 εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

43% ανακυκλωμένα υλικά με υψηλές επιδόσεις

Η κατασκευή ενός σύγχρονου ελαστικού απαιτεί μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων πρώτων υλών, οι οποίες πρέπει να συνδυάζονται με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Η ενσωμάτωση υψηλού ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών σε ένα προϊόν τόσο κρίσιμο για την ασφάλεια αποτελεί, επομένως, ιδιαίτερα απαιτητική τεχνολογική πρόκληση.

Το νέο πρωτότυπο ελαστικό της Continental αποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά, μεταξύ των οποίων ανακυκλωμένο λάδι - παραπροϊόν της βιομηχανίας χαρτοπολτού, χάλυβας, καουτσούκ από ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και ίνες πολυεστέρα που παράγονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET.

Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένων πρώτων υλών, το ελαστικό επιτυγχάνει την υψηλότερη κατηγορία στην αντίσταση κύλισης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα ελαστικών, αποδεικνύοντας τελικά ότι η αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών μπορεί να συνδυαστεί με υψηλές επιδόσεις, ότι αυτά τα υλικά μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τί είναι τεχνικά εφικτό σήμερα, ως «καταλύτης» για τις καινοτομίες του αύριο.

Από τα παλιά ελαστικά σε νέες πρώτες ύλες

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του νέου ελαστικού, η Continental αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης, όπως η πυρόλυση, μέσω της οποίας μπορούν να ανακτηθούν από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής υλικά, όπως η αιθάλη (recovered carbon black – rCB) και να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή.

Η Continental χρησιμοποιεί ήδη από το 2023 recovered carbon black στο εργοστάσιό της στο Korbach, σε όλα τα νέα συμπαγή ελαστικά που παράγονται εκεί και προορίζονται κυρίως για περονοφόρα οχήματα.

Παράλληλα, η άμμος που προκύπτει, για παράδειγμα, ως υπόλειμμα σε χυτήρια, μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω διαδικασίας ανακύκλωσης για την παραγωγή μιας εναλλακτικής μορφής πυριτίου (silica). Με αυτόν τον τρόπο, τα υλικά παραμένουν μέσα στον παραγωγικό κύκλο και περιορίζεται η ανάγκη χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών.

Πάνω από 80% από ανακυκλωμένες, ανανεώσιμες ή πιστοποιημένες πηγές

Το 43% των ανακυκλωμένων υλικών αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας.

Περίπου 13% των υλικών του πρωτότυπου ελαστικού προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, ενώ ένα επιπλέον 25% αποτελείται από υλικά πιστοποιημένα μέσω της προσέγγισης “mass balance” (τρόπος πιστοποίησης της χρήσης πιο βιώσιμων πρώτων υλών όταν αυτές αναμειγνύονται στην παραγωγική διαδικασία με συμβατικές πρώτες ύλες).

Συνολικά, πάνω από το 80% των υλικών που χρησιμοποιούνται στο ZEvRA concept tire προέρχεται από ανακυκλωμένες, ανανεώσιμες ή πιστοποιημένες μέσω mass balance πηγές.

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο αναδεικνύει τις δυνατότητες για μια παραγωγή ελαστικών που βασίζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πρώτων υλών. Η τεχνογνωσία που αποκτάται από το πρόγραμμα θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξη σχετικών υλικών και τεχνολογιών από την Continental. Στόχος είναι να αυξηθεί περαιτέρω το ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών στις μελλοντικές γενιές ελαστικών.

Η πρόκληση της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα

Η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της προσπάθειας. Για να μπορέσουν οι νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης να εφαρμοστούν ευρέως στη βιομηχανία απαιτείται παράλληλα ένα σαφές και εναρμονισμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ανακύκλωσης σε βιομηχανική κλίμακα και η δημιουργία κλειστών κύκλων υλικών. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία που χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους πόρους και είναι περισσότερο φιλική προς το κλίμα του πλανήτη.

Η Continental αυξάνει σταθερά τη χρήση ανακυκλωμένων και ανανεώσιμων υλικών

Η τεχνολογία που παρουσιάζεται μέσω του ZEvRA δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Η Continental έχει ήδη ενσωματώσει ανακυκλωμένες και ανανεώσιμες πρώτες ύλες σε ελαστικά κανονικής παραγωγής.

Από το 2022, χρησιμοποιεί σε επιλεγμένα ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων νήματα πολυεστέρα που προέρχονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET. Το 2023, με το UltraContact NXT, η Continental παρουσίασε ένα ελαστικό παραγωγής στο οποίο έως και 65% των υλικών προέρχεται από ανανεώσιμες, ανακυκλωμένες και πιστοποιημένες μέσω mass balance πηγές. Το 2025, το ποσοστό των ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών που προμηθεύτηκε η Continental για την παραγωγή ελαστικών έφτασε το 28%, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Το νέο πρωτότυπο ελαστικό ZEvRA δείχνει πόσο περισσότερο μπορεί να προχωρήσει αυτή η εξέλιξη. Για την Continental, η επόμενη γενιά ελαστικών δεν αφορά μόνο την απόδοση και την ασφάλεια αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πολύτιμες πρώτες ύλες μπορούν να παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα μέσα στον κύκλο παραγωγής, περιορίζοντας την κατανάλωση νέων πόρων και συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη αυτοκίνηση.