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Χρηματιστήριο: Σημειωτόν στις 2.700 μονάδες, εν αναμονή της αναβάθμισης
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17:35 - 15 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Σημειωτόν στις 2.700 μονάδες, εν αναμονή της αναβάθμισης

Reporter.gr Newsroom
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Ως μη γενόμενη η συνεδρίαση της Τρίτης (15/9) στο Χρηματιστήριο, με τον ΓΔ να κλείνει μεν με θετικό πρόσημο, αλλά με οριακή μεταβολή +0,04% στις 2.696,10 μονάδες.

Το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η κρίση στην αγορά ομολόγων, η άνοδος του πετρελαίου και οι φημολογούμενες αυξήσεις επιτοκίων έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο πεδίο δράσης στις αγορές.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει, ωστόσο, ψύχραιμο έστω κι αν δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 2.700 μονάδες.

Το θετικό είναι ότι επίκειται η αναβάθμιση της ερχόμενης Παρασκευής (18/9) που αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στην αγορά και κυρίως να τονώσει τον τζίρο.

Μέχρι τότε, οι επενδυτές φαίνεται πως παίζουν άμυνα και περιμένουν.

Στο ταμπλό έβγαλαν αντίδραση την Τρίτη (15/9) μετοχές που πιέστηκαν τη Δευτέρα (14/9), ενώ MOH (+2,28%) και ΕΛΠΕ (1,18%) συνέχισαν τις υψηλές πτήσεις, ευνοούμενες από το ράλι του πετρελαίου και των ανεβασμένων τιμών στόχων από τη Eurobank Equitities.

Θετικά κινήθηκαν ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΔΑΑ και AKTR, ενώ στη μεσαία ξεχώρισε ο ΟΛΠ με το εντυπωσιακό +7%.

Αναλυτικά οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 17:43
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