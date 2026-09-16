ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας
Πολιτική
13:19 - 16 Σεπ 2026

Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίσημη ενημέρωση για τη Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν ζήτησε αργά χθες το βράδυ από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλλας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης.

Το αίτημα κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξάγεται στο Στρασβούργο αυτήν την εβδομάδα εν μέσω κλιμάκωσης στην Αραβική Χερσόνησο, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή και σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των Χούθι στην Υεμένη και δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνει ο Νικόλας Φαραντούρης, η Συμφωνία της Μέκκα που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου 2026 αποτελεί «την σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, αφού «ενώνει» στρατιωτικά την Τουρκία, η οποία συμμετέχει στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με το Πακιστάν, το μόνο μουσουλμανικό κράτος που κατέχει πυρηνικά όπλα, και τη Σαουδική Αραβία, την πιο ισχυρή δύναμη του Κόλπου.

«Πρόκειται για μια συμφωνία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς σηματοδοτεί μια προσπάθεια άσκησης μίας νέας και ανεξάρτητης διπλωματικής δράσης στην περιοχή», τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης.

Αν και το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιευτεί, έχουν γίνει όμως γνωστοί ορισμένοι πυλώνες αυτής της συμφωνίας: ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, προώθηση κοινών στρατιωτικών και βιομηχανικών έργων, κλπ., ενώ πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Παρά τα ερωτήματα αυτά, δημοσιεύματα φέρουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αντιδράσει «θετικά» στη Συμφωνία.

Εν όψει τούτων ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά απ' την Ύπατη Εκπρόσωπο:

α) Την επίσημη θέση τόσο της ίδιας, όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συμφωνία της Μέκκα.

β) Επίσημη ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενό της, δεδομένων των ανησυχιών που εγείρει για τις επιπτώσεις της στην ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο.

γ) Να τοποθετηθεί η Ύπατη Εκπρόσωπος για τη συμβατότητα των ρητρών της Συμφωνίας με τη νέα αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια
Ειδήσεις

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ
Ειδήσεις

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ

Βρυξέλλες: Ανοίγει την Πέμπτη (17/9) η συζήτηση για θέσπιση παγκόσμιων κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: Ανοίγει την Πέμπτη (17/9) η συζήτηση για θέσπιση παγκόσμιων κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΒΙΚΕΝ: Στα 200 ευρώ/MWh η Ελλάδα, στα 50 ευρώ οι ανταγωνιστές
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΒΙΚΕΝ: Στα 200 ευρώ/MWh η Ελλάδα, στα 50 ευρώ οι ανταγωνιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/09/2026 - 14:24

Ανδρουλάκης: Προσβλητικά τα διλήμματα της ΝΔ για να εγκλωβίσουν την κοινωνία

Magazino
16/09/2026 - 14:21

Πατρίσιο Γκουσμάν: Η βαθιά φωνή που αποτύπωσε στο φακό τις κρισιμότερες στιγμές στην ιστορία της Χιλής

Πολιτική
16/09/2026 - 14:14

Φιντάν: Η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/09/2026 - 14:08

Δύο εμβληματικά μοντέλα DS θα εκτεθούν στην Αυλή των Τιμών (Cour d'Honneur) του Μεγάρου των Ηλυσίων

Πολιτική
16/09/2026 - 14:02

«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Υποταχθήκατε στο τυφλό «όχι»

Αναλύσεις
16/09/2026 - 13:55

Santander: Στις 3 κορυφαίες επιλογές της Ευρώπης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οικονομία
16/09/2026 - 13:42

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα

Εμπορεύματα
16/09/2026 - 13:32

Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία μετριάζει τις ανησυχίες για εφοδιασμό - Στα «ύψη» παραμένουν οι τιμές

Ειδήσεις
16/09/2026 - 13:32

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για υποτροφίες €1.000 των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές

Πολιτική
16/09/2026 - 13:29

Πιερρακάκης: Έχουμε κρατήσει εφεδρείες - Δεν είναι στην ευρωπαϊκή λογική η μείωση στον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/09/2026 - 13:24

Πτυχιούχοι ιατροί

Πολιτική
16/09/2026 - 13:19

Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Ακίνητα
16/09/2026 - 13:17

ΠΟΜΙΔΑ: Κενό γράμμα οι κληρονομικές συμβάσεις αν δεν εξομοιωθούν φορολογικά με τις γονικές παροχές

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 13:06

Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil

Πολιτική
16/09/2026 - 12:59

Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/09/2026 - 12:59

Καμπανάκι ΕΣΑ: Να μη ξεχαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Ναυτιλία
16/09/2026 - 12:49

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το πρώτο τρίμηνο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: 64.952 θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:15

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οικονομία
16/09/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:08

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
16/09/2026 - 12:06

Η Ελλάδα δεν είναι δωρεάν ντεκόρ για την κρουαζιέρα

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 12:02

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - AHK Akademie: Νέο workshop για το LinkedIn ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 11:58

Νέες βελτιώσεις στο myAGRO – Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ, μετάθεση ημερομηνιών

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:44

Εκκίνηση για την Star Bulk στο ΧΑ – Σηματωρός για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:43

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος

Ανεμοδείκτης
16/09/2026 - 11:40

Η κυβέρνηση «τρακάρει» στα επιδόματα

Πολιτική
16/09/2026 - 11:39

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:36

Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ