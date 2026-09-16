Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Επίσημη ενημέρωση για τη Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν ζήτησε αργά χθες το βράδυ από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλλας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης.

Το αίτημα κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξάγεται στο Στρασβούργο αυτήν την εβδομάδα εν μέσω κλιμάκωσης στην Αραβική Χερσόνησο, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή και σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των Χούθι στην Υεμένη και δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνει ο Νικόλας Φαραντούρης, η Συμφωνία της Μέκκα που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου 2026 αποτελεί «την σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, αφού «ενώνει» στρατιωτικά την Τουρκία, η οποία συμμετέχει στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με το Πακιστάν, το μόνο μουσουλμανικό κράτος που κατέχει πυρηνικά όπλα, και τη Σαουδική Αραβία, την πιο ισχυρή δύναμη του Κόλπου.

«Πρόκειται για μια συμφωνία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς σηματοδοτεί μια προσπάθεια άσκησης μίας νέας και ανεξάρτητης διπλωματικής δράσης στην περιοχή», τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης.

Αν και το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιευτεί, έχουν γίνει όμως γνωστοί ορισμένοι πυλώνες αυτής της συμφωνίας: ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, προώθηση κοινών στρατιωτικών και βιομηχανικών έργων, κλπ., ενώ πολλά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Παρά τα ερωτήματα αυτά, δημοσιεύματα φέρουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αντιδράσει «θετικά» στη Συμφωνία.

Εν όψει τούτων ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά απ' την Ύπατη Εκπρόσωπο:

α) Την επίσημη θέση τόσο της ίδιας, όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συμφωνία της Μέκκα.

β) Επίσημη ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενό της, δεδομένων των ανησυχιών που εγείρει για τις επιπτώσεις της στην ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο.

γ) Να τοποθετηθεί η Ύπατη Εκπρόσωπος για τη συμβατότητα των ρητρών της Συμφωνίας με τη νέα αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ.