ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Προσβλητικά τα διλήμματα της ΝΔ για να εγκλωβίσουν την κοινωνία
Πολιτική
14:24 - 16 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης: Προσβλητικά τα διλήμματα της ΝΔ για να εγκλωβίσουν την κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής την Τετάρτη (16/9) στο πλαίσιο της συζήτησης επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης.  

Από το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν», σήμερα πήγαμε στο δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση πως επενδύει μόνο στον φόβο και όχι στην ελπίδα, προσπαθώντας να εγκλωβίσει την ελληνική κοινωνία.

«Ποια ελπίδα δίνετε; Στο μόνο που επενδύετε είναι ο φόβος. Η κοινωνία θα πάει μπροστά. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Το 2018 πόσο κόστιζε η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε 22% και 11% και η δέσμευσή σας για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Πόσο; Δεν βάζω τα υπόλοιπα. Αυτό να πείτε σήμερα που έχετε αφήγημα «πόσο κάνει;». Σίγουρα λιγότερα απ’ αυτά που είπατε το 2018. Τι είπατε πριν κατακτήσετε την εξουσία; Μόνο μεγάλα λόγια. Η αγοραστική δύναμη έχει καταρρεύσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η παράταξη που πήγαινε στις Βρυξέλλες σε χαρτοπετσέτες. Η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα και μετά μας λέγατε Ζάππεια. Ο κ. Βορίδης το ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Εσείς όχι. Αυτό δείχνει τι έχει κάνει και τι όχι η κάθε παράταξη», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αφορμή για τη τοποθέτηση αυτή του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η αποστροφή του πρωθυπουργού, κατά την ομιλία του, πως «οι δύο δρόμοι, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο» και πως το διακύβευμα εν προκειμένω είναι «ελπίδα ή περιπέτεια», ιδίως σε μία ταραγμένη περίοδο κατά την οποία – όπως είπε – η Ελλάδα «είναι ένα φάρος σταθερότητας».

«Δυστυχώς η ΝΔ παραμένει αμετανόητη», είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης, επιμένοντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η αξιολόγηση στο Δημόσιο. Όσον αφορά την άρση της μονιμότητας, δε, έκανε λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια χειρίστου είδους εκ μέρους της κυβέρνησης, ενώ τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ – με το πρόγραμμά του – προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο για τους θεσμούς, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος.

«Μία Ελλάδα για όλους», όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ, «μία Ελλάδα που χωράει όλους τους Έλληνες είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών», τόνισε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με πρόσχημα το Σύνταγμα - «Καρφιά» για Φλωρίδη
Πολιτική

Βουλή: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με πρόσχημα το Σύνταγμα - «Καρφιά» για Φλωρίδη

Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ

ΝΔ: Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Φλωρίδης στις εκλογές του 2027
Πολιτική

ΝΔ: Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Φλωρίδης στις εκλογές του 2027

Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της για το επίδομα ανεργίας
Πολιτική

Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: Να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της για το επίδομα ανεργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:05

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 16:00

10 χρόνια «Μηχανικοί στην πράξη»: Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από την Metlen

Νομίσματα
16/09/2026 - 15:55

Bitcoin: Πιέσεις μετά το «μπλόκο» στο Clarity Act – Εκροές $450 εκατ. από τα ETFs

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

ΙΣΑ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

Βανς: Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να είναι «υποταγμένη» στο Ισραήλ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:40

Υπουργείο Μετανάστευσης: Συμφωνίες – πλαίσιο ύψους €137,1 εκατ. για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/09/2026 - 15:20

Continental Tyres: Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης

Πολιτική
16/09/2026 - 15:19

Κεραμέως: Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/09/2026 - 15:15

Τα Ιωάννινα γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και η Allwyn κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία για δρομείς και επισκέπτες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 15:09

Μπρατάκος: Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που επιμένουν να παράγουν και να επενδύουν στην Ελλάδα

Οικονομία
16/09/2026 - 15:03

ΥΠΕΘΟ: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Πολιτική
16/09/2026 - 14:59

Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «δεύτερο Πίνατ» τον Βελόπουλο

Πολιτική
16/09/2026 - 14:55

Βουλή: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με πρόσχημα το Σύνταγμα - «Καρφιά» για Φλωρίδη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16/09/2026 - 14:44

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

Αυτοδιοίκηση
16/09/2026 - 14:29

Στον εισαγγελέα ο Δούκας για την Κυψέλη: Καθιζήσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό

Magazino
16/09/2026 - 14:26

Πατρίσιο Γκουσμάν: Η βαθιά φωνή που αποτύπωσε στο φακό τις κρισιμότερες στιγμές στην ιστορία της Χιλής

Πολιτική
16/09/2026 - 14:24

Ανδρουλάκης: Προσβλητικά τα διλήμματα της ΝΔ για να εγκλωβίσουν την κοινωνία

Πολιτική
16/09/2026 - 14:14

Φιντάν: Η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/09/2026 - 14:08

Δύο εμβληματικά μοντέλα DS θα εκτεθούν στην Αυλή των Τιμών (Cour d'Honneur) του Μεγάρου των Ηλυσίων

Πολιτική
16/09/2026 - 14:02

«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Υποταχθήκατε στο τυφλό «όχι»

Αναλύσεις
16/09/2026 - 13:55

Santander: Στις 3 κορυφαίες επιλογές της Ευρώπης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Οικονομία
16/09/2026 - 13:42

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα

Εμπορεύματα
16/09/2026 - 13:32

Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία μετριάζει τις ανησυχίες για εφοδιασμό - Στα «ύψη» οι τιμές

Ειδήσεις
16/09/2026 - 13:32

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για υποτροφίες €1.000 των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές

Πολιτική
16/09/2026 - 13:29

Πιερρακάκης: Έχουμε κρατήσει εφεδρείες - Δεν είναι στην ευρωπαϊκή λογική η μείωση στον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/09/2026 - 13:24

Πτυχιούχοι ιατροί

Πολιτική
16/09/2026 - 13:19

Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Ακίνητα
16/09/2026 - 13:17

ΠΟΜΙΔΑ: Κενό γράμμα οι κληρονομικές συμβάσεις αν δεν εξομοιωθούν φορολογικά με τις γονικές παροχές

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 13:06

Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil

Πολιτική
16/09/2026 - 12:59

Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ