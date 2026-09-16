Ανδρουλάκης: Προσβλητικά τα διλήμματα της ΝΔ για να εγκλωβίσουν την κοινωνία

Επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής την Τετάρτη (16/9) στο πλαίσιο της συζήτησης επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Από το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν», σήμερα πήγαμε στο δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση πως επενδύει μόνο στον φόβο και όχι στην ελπίδα, προσπαθώντας να εγκλωβίσει την ελληνική κοινωνία.

«Ποια ελπίδα δίνετε; Στο μόνο που επενδύετε είναι ο φόβος. Η κοινωνία θα πάει μπροστά. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Το 2018 πόσο κόστιζε η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ σε 22% και 11% και η δέσμευσή σας για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Πόσο; Δεν βάζω τα υπόλοιπα. Αυτό να πείτε σήμερα που έχετε αφήγημα «πόσο κάνει;». Σίγουρα λιγότερα απ’ αυτά που είπατε το 2018. Τι είπατε πριν κατακτήσετε την εξουσία; Μόνο μεγάλα λόγια. Η αγοραστική δύναμη έχει καταρρεύσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η παράταξη που πήγαινε στις Βρυξέλλες σε χαρτοπετσέτες. Η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα και μετά μας λέγατε Ζάππεια. Ο κ. Βορίδης το ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Εσείς όχι. Αυτό δείχνει τι έχει κάνει και τι όχι η κάθε παράταξη», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αφορμή για τη τοποθέτηση αυτή του κ. Ανδρουλάκη αποτέλεσε η αποστροφή του πρωθυπουργού, κατά την ομιλία του, πως «οι δύο δρόμοι, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο» και πως το διακύβευμα εν προκειμένω είναι «ελπίδα ή περιπέτεια», ιδίως σε μία ταραγμένη περίοδο κατά την οποία – όπως είπε – η Ελλάδα «είναι ένα φάρος σταθερότητας».

«Δυστυχώς η ΝΔ παραμένει αμετανόητη», είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης, επιμένοντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86, ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η αξιολόγηση στο Δημόσιο. Όσον αφορά την άρση της μονιμότητας, δε, έκανε λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια χειρίστου είδους εκ μέρους της κυβέρνησης, ενώ τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ – με το πρόγραμμά του – προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο για τους θεσμούς, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος.

«Μία Ελλάδα για όλους», όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ, «μία Ελλάδα που χωράει όλους τους Έλληνες είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών», τόνισε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του.