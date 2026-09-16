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Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil
Επιχειρήσεις
13:06 - 16 Σεπ 2026

Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank Equities προχωρά σε αναδιαμόρφωση των κορυφαίων επενδυτικών της επιλογών, εντάσσοντας σε αυτές την Coca-Cola HBC και αφαιρώντας τη Motor Oil (ΜΟΗ) από τη σχετική λίστα. Η συγκεκριμένη κίνηση ακολουθεί την ισχυρή χρηματιστηριακή επίδοση της Motor Oil, με τη χρηματιστηριακή εταιρεία, ωστόσο, να διατηρεί τη σύσταση Buy για τη μετοχή και να εξακολουθεί να εκφράζει θετική άποψη για τον κλάδο της διύλισης.  

Σε ό,τι αφορά την Coca-Cola HBC, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η εταιρεία διαθέτει σαφείς προϋποθέσεις για περαιτέρω ανοδικές αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις για την κερδοφορία της. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 κινήθηκαν πάνω από τις προσδοκίες, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να διαμορφώνονται περίπου 5% υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ παράλληλα η διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε αναβάθμιση του guidance για το σύνολο της χρήσης 2026.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόσφατη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Νότιας Αφρικής για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA). Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει ένα σημαντικό ρυθμιστικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και αναμένεται να ενισχύσει την προοπτική ώστε οι επενδυτές να αρχίσουν να αποτυπώνουν στις αποτιμήσεις της Coca-Cola HBC μεγαλύτερη συνεισφορά από τα κέρδη της συμφωνίας, με ορίζοντα το 2027.

Συνολικά, η Eurobank Equities διαπιστώνει θετική τάση στις εκτιμήσεις για την κερδοφορία της Coca-Cola HBC και θεωρεί ότι η συμφωνία για την CCBA μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός καταλύτης για τη μετοχή κατά το επόμενο διάστημα.

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