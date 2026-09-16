ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: 64.952 θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026
Ειδήσεις
12:29 - 16 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: 64.952 θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων για την περίοδο από την πρώτη (1η) έως και την εικοστή έβδομη (27η) εβδομάδα του έτους 2026 (29/12/2025 – 05/07/2026), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ημερομηνιών ISO8601.

Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες είκοσι επτά (27) εβδομάδες του 2026 (29/12/2025 - 05/07/2026) ανήλθαν σε 64.952 (32.969 άνδρες και 31.983 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (30/12/2024 - 06/07/2025) είχαν ανέλθει σε 65.845 (33.219 άνδρες και 32.626 γυναίκες) σημειώνοντας μείωση κατά 893 θανάτους (-1,4%).

Μείωση κατά 4.065 θανάτους (-5,9%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων είκοσι επτά (27) εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2020 - 2025 (69.017 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2020 - 2025 ανέρχονται σε 1,7% το 2025 σε σχέση με το 2024 (64.744), -4,2% το 2024 σε σχέση με το 2023 (67.575), -11,9% το 2023 σε σχέση με το 2022(76.681), 6,4% το 2022 σε σχέση με το 2021 (72.080) και 7,3% το 2021 σε σχέση με το 2020 (67.177).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά την περίοδο των πρώτων είκοσι επτά (27) εβδομάδων του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 9η (23/02/2026 - 01/03/2026), την 11η (09/03/2026 - 15/03/2026) και την 8η εβδομάδα (16/02/2026 - 22/02/2026) κατά -13,9%, -10,9% και -10,3% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 22η (25/05/2026 - 31/05/2026), την 14η (30/03/2026 - 05/04/2026) και την 20ή εβδομάδα (11/05/2026 - 17/05/2026) κατά 12,4%, 11,4% και 6,6% αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις.

elstat_1_48ba3e5c8ddaea21.png

elstat_2_d0cd45df7389b8c6.png

elstat_3_f6218a35f07ae8d3.pngelstat_4_3c7480cfa7730640.png

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ειδήσεις

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)
Ειδήσεις

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το πρώτο τρίμηνο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το πρώτο τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,1% στις κατασκευές το β’ τρίμηνο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,1% στις κατασκευές το β’ τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β&#039; τρίμηνο
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β' τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
16/09/2026 - 13:32

Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία μετριάζει τις ανησυχίες για εφοδιασμό - Στα «ύψη» παραμένουν οι τιμές

Ειδήσεις
16/09/2026 - 13:32

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για υποτροφίες €1.000 των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/09/2026 - 13:24

Πτυχιούχοι ιατροί

Πολιτική
16/09/2026 - 13:19

Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Ακίνητα
16/09/2026 - 13:17

ΠΟΜΙΔΑ: Κενό γράμμα οι κληρονομικές συμβάσεις αν δεν εξομοιωθούν φορολογικά με τις γονικές παροχές

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 13:06

Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil

Πολιτική
16/09/2026 - 12:59

Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/09/2026 - 12:59

Καμπανάκι ΕΣΑ: Να μη ξεχαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Ναυτιλία
16/09/2026 - 12:49

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το πρώτο τρίμηνο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: 64.952 θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:15

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οικονομία
16/09/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:08

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
16/09/2026 - 12:06

Η Ελλάδα δεν είναι δωρεάν ντεκόρ για την κρουαζιέρα

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 12:02

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - AHK Akademie: Νέο workshop για το LinkedIn ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 11:58

Νέες βελτιώσεις στο myAGRO – Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ, μετάθεση ημερομηνιών

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:44

Εκκίνηση για την Star Bulk στο ΧΑ – Σηματωρός για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:43

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος

Ανεμοδείκτης
16/09/2026 - 11:40

Η κυβέρνηση «τρακάρει» στα επιδόματα

Πολιτική
16/09/2026 - 11:39

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:36

Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:35

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:32

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 11:25

Μετρό: Νυχτερινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 3 λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Εργασιακά
16/09/2026 - 11:16

Ενισχύονται οι προσλήψεις εργαζομένων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 11:07

Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 11:04

Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές - Fed και βρετανικός πληθωρισμός στο επίκεντρο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:44

Βρετανία: Στο 3,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:41

Οι Αμερικανοί έχουν δαπανήσει $100 δισ. επιπλέον για καύσιμα εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ