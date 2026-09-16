ΕΛΣΤΑΤ: 64.952 θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων για την περίοδο από την πρώτη (1η) έως και την εικοστή έβδομη (27η) εβδομάδα του έτους 2026 (29/12/2025 – 05/07/2026), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ημερομηνιών ISO8601.

Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες είκοσι επτά (27) εβδομάδες του 2026 (29/12/2025 - 05/07/2026) ανήλθαν σε 64.952 (32.969 άνδρες και 31.983 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (30/12/2024 - 06/07/2025) είχαν ανέλθει σε 65.845 (33.219 άνδρες και 32.626 γυναίκες) σημειώνοντας μείωση κατά 893 θανάτους (-1,4%).

Μείωση κατά 4.065 θανάτους (-5,9%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων είκοσι επτά (27) εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2020 - 2025 (69.017 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2020 - 2025 ανέρχονται σε 1,7% το 2025 σε σχέση με το 2024 (64.744), -4,2% το 2024 σε σχέση με το 2023 (67.575), -11,9% το 2023 σε σχέση με το 2022(76.681), 6,4% το 2022 σε σχέση με το 2021 (72.080) και 7,3% το 2021 σε σχέση με το 2020 (67.177).

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά την περίοδο των πρώτων είκοσι επτά (27) εβδομάδων του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 9η (23/02/2026 - 01/03/2026), την 11η (09/03/2026 - 15/03/2026) και την 8η εβδομάδα (16/02/2026 - 22/02/2026) κατά -13,9%, -10,9% και -10,3% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται την 22η (25/05/2026 - 31/05/2026), την 14η (30/03/2026 - 05/04/2026) και την 20ή εβδομάδα (11/05/2026 - 17/05/2026) κατά 12,4%, 11,4% και 6,6% αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αναθεωρούνται μετά την ενσωμάτωση νεότερων στοιχείων ή την επικαιροποίηση προηγούμενων στοιχείων που διαβιβάζονται, κάθε φορά, από τα Ληξιαρχεία. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις.