Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» στην άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινόπουλου

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, δίνοντας το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Στην επίσημη απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει, μεταξύ άλλων, αναφορά στις «μηνύσεις όπου και βασίζεται (το αίτημα)» για την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Σύμφωνα με αυτές, «η Αφροδίτη Λατινοπούλου φέρεται, κατά την ίδρυση του πολιτικού κόμματος "ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ", να παραβίασε το άρθρο 29 του ελληνικού νόμου 3023/2002 περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με το οποίο η ιδρυτική δήλωση ενός πολιτικού κόμματος πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον 200 πολίτες με δικαίωμα ψήφου.

Σημαντικό μέρος των υπογραφών στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος φέρεται να είναι εικονικές ή πλαστές. Επιπλέον, η χρηματοδότηση του κόμματος από δημόσιους πόρους, η λειτουργία του από την ίδρυσή του και η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2024 φέρονται να ήταν παράνομες».

Στην απόφαση γίνεται εκτενής αναφορά στο αίτημα για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρινίζει ότι, αφού εξέτασε την υπόθεση, δεν εντόπισε στοιχεία που να παραπέμπουν σε πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τη διαδικασία.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξηγεί πως «δεν διαπίστωσε στην παρούσα υπόθεση ενδείξεις fumus persecutionis, δηλαδή ότι η διαδικασία υποκινείται από πρόθεση να πληγεί η πολιτική δραστηριότητά της ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, κατ’ επέκταση, η ανεξαρτησία του ίδιου του Κοινοβουλίου».

Με βάση αυτή την εκτίμηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε «να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου και να αναθέσει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση στην αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου».