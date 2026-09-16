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Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:44 - 16 Σεπ 2026

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

Reporter.gr Newsroom
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Σε Magenta Pay μετονομάζεται το payzy, ακολουθώντας την εξέλιξη της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ από COSMOTE TELEKOM σε Telekom. Η δημοφιλής fintech εφαρμογή, που αριθμεί ήδη περισσότερους από 450.000 χρήστες, μπαίνει σε νέα εποχή με νέα εμπορική ταυτότητα, διατηρώντας την ίδια ευκολία, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η εφαρμογή και οι υπηρεσίες Magenta Pay παρέχονται από την Telekom Payments, θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ και αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος.

«To payzy εξελίσσεται. Γίνεται Magenta Pay και συνδέεται ακόμη πιο ουσιαστικά με το ισχυρό οικοσύστημα της Telekom. Διατηρώντας την ίδια ευκολία και ασφάλεια, εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες επιβράβευσης και δίνει περισσότερη αξία στον πελάτη. Στόχος μας είναι να παρέχουμε συνεχώς κορυφαία ψηφιακά προϊόντα που διευκολύνουν τις καθημερινές συναλλαγές των πελατών μας και βελτιώνουν την εμπειρία τους», δήλωσε ο κ. Αλέξης Βαΐτσος, CEO της Telekom Payments.

Το Magenta Pay είναι μια εύχρηστη και ασφαλής εφαρμογή για τις καθημερινές πληρωμές, που ανταμείβει με coins τον χρήστη σε κάθε συναλλαγή. Είναι διαθέσιμο σε όλους δωρεάν, ανεξάρτητα από το αν είναι συνδρομητές Telekom ή όχι, για να μπορούν όλοι να επωφελούνται από τα μοναδικά προνόμια και το ολοκληρωμένο σύστημα επιβράβευσης της Telekom.

Σημειώνεται ότι η μετάβαση από το payzy στο Magenta Pay δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τους χρήστες.

1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή

Mε το Magenta Pay ο χρήστης κερδίζει cashback που αντιστοιχεί σε 1% της συναλλαγής και αποδίδεται σε Magenta Pay coins, για συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα coins μπορούν να εξαργυρωθούν μέσα από το Magenta Pay app σε:

  • κουπόνια BOX για παραγγελίες φαγητού, καφέ και supermarket
  • κουπόνια ΓΕΡΜΑΝΟΣ & Telekom για αγορές προϊόντων τεχνολογίας

Τα coins μπορούν, ακόμη, να εξαργυρωθούν σε άμεση μείωση του ποσού πληρωμής για λογαριασμούς σταθερής, κινητής, MagentaTV και ανανεώσεις υπολοίπου καρτοκινητής, επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής “Magenta Pay” στο Telekom app και στο WHAT’S UP app.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς το Magenta Pay, τόσα περισσότερα coins συγκεντρώνει, άρα τόσο περισσότερο κερδίζει.

Προσφορά: Διπλάσια αξία εξαργύρωσης των coins έως 31/10

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, τα coins έχουν διπλάσια αξία όταν εξαργυρώνονται σε κουπόνια BOX ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ & Telekom. Για παράδειγμα, με 500 coins μπορεί κανείς να αποκτήσει κουπόνι BOX αξίας 10€, αντί της κανονικής αξίας των 5€.

Περισσότεροι τρόποι να κερδίζει ο χρήστης coins

Με τα Magenta Pay Missions, που παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα στην εφαρμογή και στο magenta.pay, ο χρήστης κερδίζει επιπλέον coins ολοκληρώνοντας απλές καθημερινές ενέργειες. Επιπλέον, συνεχίζονται οι μεγάλες cashback προσφορές στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Telekom, με έως και 20% επιστροφή σε € επί της αξίας των αγορών.

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