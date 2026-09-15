Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: Η μεγάλη κρίση καυσίμων είναι εδώ

Αμερικανοί επικεφαλής πετρελαϊκών εταιρειών προειδοποιούσαν εδώ και μήνες ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε κρίση στα καύσιμα. Τώρα λένε ότι η κρίση έχει ήδη φτάσει.

Τα εμπορικά αποθέματα καυσίμων σε όλο τον κόσμο μειώνονται εδώ και περισσότερο από έξι μήνες, ενώ τα στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολύ ακόμη. Οι επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας έθεσαν εκτός λειτουργίας έναν κρίσιμο αγωγό αργού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα —σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών— να μείνουν εκτός μιας ήδη περιορισμένης παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

«Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί βοήθησαν να περιοριστούν οι κίνδυνοι που αφορούσαν τις τιμές και την προσφορά», δήλωσε την Παρασκευή ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, σε ενεργειακό συνέδριο στο Όστιν του Τέξας. «Τώρα, όμως, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τις δυνατότητές τους και δεν διαθέτουμε πλέον ούτε κατά διάνοια τα αποθέματα ασφαλείας που είχαμε όταν ξεκίνησε όλο αυτό».

Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πού θα κατευθυνθούν οι τιμές του πετρελαίου, πρόσθεσε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν γρήγορα. «Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι βλέπω κάποιο λόγο για τον οποίο τα πράγματα θα χαλάρωναν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να δούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει», είπε.

Έμπειροι σύμβουλοι στον ενεργειακό τομέα λένε ότι, καθώς δεν διαφαίνεται λύση στον πόλεμο με το Ιράν, η κατάσταση κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου. Η τιμή του ντίζελ έχει εκτοξευθεί σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 6,23 δολάρια το γαλόνι, ενώ η τιμή της βενζίνης, η οποία το καλοκαίρι είχε υποχωρήσει κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι, έχει επιστρέψει στα 4,32 δολάρια. Ορισμένοι αναλυτές ενέργειας λένε ότι δέχονται ερωτήσεις από επενδυτές σχετικά με το πότε οι καταναλωτές, που πιέζονται από τις υψηλές τιμές, θα αρχίσουν να περιορίζουν τις νέες αγορές τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα υποσχεθεί στους Αμερικανούς ότι οι τιμές στα πρατήρια θα μειωθούν και ότι οι ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε τη Δευτέρα, σε εκδήλωση της G-20 στο Χιούστον, ότι «οι τιμές επί της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ούτως ή άλλως τόσο υψηλές» και ότι οι Αμερικανοί θα πλήρωναν μόνιμα αυτές τις τιμές, επειδή ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «ακολουθούσε μια πολιτική ενεργειακής συρρίκνωσης και έκλεινε διυλιστήρια».

«Αν θέλετε να γράψετε για τις τιμές, φροντίστε να συμπεριλάβετε τη λέξη “προσωρινή”, γιατί πρόκειται για μια προσωρινή διαταραχή», είπε ο Μπέργκαμ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Τι θα κάνει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι διαθέτει δύο βασικά μέσα για να συμβάλει στη μείωση των τιμών: την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα και την αύξηση της αμερικανικής δυναμικότητας παραγωγής καυσίμων. Τους τελευταίους μήνες, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί στη σύναψη συμφωνιών που αναμένεται να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, συναντήθηκαν με στελέχη αμερικανικών διυλιστηρίων για να συζητήσουν την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής καυσίμων της χώρας. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και στα δύο μέτωπα.

Στελέχη του ενεργειακού κλάδου και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση έχουν διατηρήσει συνεχή διάλογο για την ενεργειακή κατάσταση, ενώ διευθύνοντες σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων και ο Wirth, συνομιλούν συχνά με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Ωστόσο, ο Wirth δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν είχε μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ από τις 3 Αυγούστου, όταν ο πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι ο διευθύνων σύμβουλος δεν είχε αναγνωρίσει τη συμβολή της κυβέρνησής του στις καλές επιδόσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Έντονη ανησυχία

Ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι και ενεργειακοί σύμβουλοι λένε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ανησυχήσει έντονα, καθώς η σύγκρουση έχει κλιμακωθεί ξανά, με πλοία και ενεργειακές υποδομές να γίνονται στόχοι επιθέσεων και από τις δύο πλευρές.

«Το πλεονέκτημα στις περισσότερες διαπραγματεύσεις συνήθως πηγαίνει στην πλευρά που έχει τον χρόνο με το μέρος της και είναι διατεθειμένη να κάνει υπομονή», δήλωσε ο Wil VanLoh, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Quantum Capital Group, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο Όστιν. Το Ιράν, είπε, «είναι διατεθειμένο να υποφέρει. Ο λαός του έχει ήδη υποφέρει πολύ επί πολλές δεκαετίες».

Η Κίνα συμβάλλει επίσης, εν μέρει, στην παγκόσμια στενότητα της προσφοράς. Η μεγαλύτερη εισαγωγική χώρα πετρελαίου στον κόσμο βασιζόταν εδώ και μήνες στα δικά της αποθέματα αργού για σχεδόν το ήμισυ της ημερήσιας κατανάλωσής της, προσφέροντας μια ανάσα στις αγορές πετρελαίου. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει και πάλι να πραγματοποιεί μεγαλύτερες αγορές από διεθνείς προμηθευτές, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού έχουν αυξηθεί κατά 19% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και διαπραγματεύονται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή πολλαπλασιάζονται. Το Ιράν έχει στοχοποιήσει πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά, ακόμη και μετά τους ισχυρισμούς του Τραμπ και των συνεργατών του ότι είχαν συνοδεύσει αρκετά πλοία χωρίς να γίνουν αντιληπτά κατά τη διέλευσή τους από την πλωτή οδό.

Μαχητές των Χούθι έχουν επίσης εξαπολύσει πρόσφατα επιθέσεις από την Υεμένη εναντίον υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας και προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό East-West, ο οποίος εκτείνεται από το πετρελαϊκό κοίτασμα Αμπκαΐκ έως τη Γιανμπού αλ-Μπαχρ, μια σημαντική σαουδαραβική λιμενική πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να ασκήσει οικονομική πίεση στο Ιράν και έχει αποκλείσει την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων. Έχει δηλώσει ότι αναμένει πως ο πόλεμος θα διαρκέσει έως τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όμως οι επενδυτές λένε ότι πιστεύουν πως η σύγκρουση θα διαρκέσει πολύ περισσότερο.

«Αυτό ήταν το μήνυμα ότι η κατάσταση πρόκειται να παραταθεί», δήλωσε ο Dan Pickering, ιδρυτής της Pickering Energy Partners, μιας χρηματοοικονομικής εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, πρόσθεσε, οι προμήθειες ντίζελ είναι περιορισμένες εξαιτίας διακοπών λειτουργίας διυλιστηρίων μετά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Η ζήτηση για το καύσιμο αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι αγρότες που χρησιμοποιούν ντίζελ για βαρέως τύπου εξοπλισμό εισέρχονται στην περίοδο συγκομιδής. «Το ντίζελ δεν έχει εύκολη λύση», είπε ο Pickering.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας που θέτουν σε κίνδυνο τις παγκόσμιες προμήθειες ντίζελ.

Τον Μάρτιο, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών —ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips— είχαν προειδοποιήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων τον Μπέργκαμ και τον Ράιτ, ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ, είχε αναφέρει τότε η Wall Street Journal. Ορισμένα στελέχη είχαν εκφράσει κατ’ ιδίαν επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται τη σύγκρουση.

Στο συνέδριο της Δευτέρας, ο Μπέργκαμ απέρριψε τις επίμονες εικασίες ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ. Όπως είπε, η ομάδα του Τραμπ δεν πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε αποκλιμάκωση των τιμών.

«Θα κάνουμε οτιδήποτε βοηθά την τιμή στο εσωτερικό», δήλωσε ο Μπέργκαμ. «Αλλά θα το κάνουμε και με σύνεση και δεν θα βασιστούμε απλώς στην ιδέα ότι, αν σταματήσουμε τις εξαγωγές, αυτό με κάποιο μαγικό τρόπο θα βοηθήσει τις τιμές».