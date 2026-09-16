Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ

«Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά και το δείχνει, χρόνο με τον χρόνο, με κάθε νομοσχέδιο που φέρνει, τα οποία έχουν φέρει την Ελλάδα στην τελευταία θέση πανευρωπαϊκά σε αγοραστική δύναμη», δήλωσε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Alpha 98,9.

«Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έφερε 13ωρο εργασίας, έχει εξαήμερο και ο κ. Μαρινάκης φέρνει την πρόταση αυτή για το επίδομα ανεργίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο δική του άποψη και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει ζηλέψει την Θάτσερ στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορευθεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για δύο διαφορετικούς κόσμους, «αυτόν της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσίπρα που ισχυρίζονται ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να αποφασίζεται με ένα νόμο και ένα άρθρο και ο άλλος, που θέλουν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού να γίνεται μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η προοδευτική αντίληψη που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Στο μέτωπο της ακρίβειας, έθεσε το ερώτημα γιατί, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για υψηλή ανάπτυξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στο κόστος ζωής.

«Τι συμβαίνει και η Ελλάδα, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει τέτοια ανάπτυξη, είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη και χάνει θέσεις; Τι συμβαίνει και η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στα τρόφιμα; Τι συμβαίνει και η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο κόστος στέγασης από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες; Κάτι δεν πάει καλά», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη φορολογία, έθεσε επίσης το ζήτημα της μείωσης φόρων που υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι έχει κάνει και διερωτήθηκε για την επιλεκτική εφαρμογή, διερωτώμενος: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να λειτουργήσει σε ένα νησί του Αιγαίου και να μην λειτουργεί στην Καλλιθέα, στον Βύρωνα ή στου Ζωγράφου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Επίκαιρη Ερώτηση που έχει καταθέσει προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ζητώντας να αποσαφηνιστεί η θέση της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας.

«Αποδεικνύεται από όσα έχει πει ο κ. Κυρανάκης, ο κ. Βορίδης, ο κ. Νικολακόπουλος και πολλοί ακόμα, ότι τελικά δεν ήταν τόσο προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη και ότι προφανώς γίνεται μία συζήτηση. Εγώ λοιπόν κατέθεσα μία Επίκαιρη Ερώτηση προς την κ. Κεραμέως, ακριβώς για να ξεδιαλύνει τη θέση της κυβέρνησης ουσιαστικά και με απόλυτη αλήθεια. Και ελπίζω να έρθει η ίδια να απαντήσει στη Βουλή και να μην κρυφτεί πίσω από κάποιον Υφυπουργό», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για συζητήσεις περί κυβερνητικών συνεργασιών, αλλά για συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

«Κανένας εκεί έξω που συναντά κάθε μέρα την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές δεν μας ρωτά στον δρόμο με ποιον θα συγκυβερνήσουμε. Μας ρωτάνε όλοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, εργοδότες, συνταξιούχοι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι θα κάνουμε για να τους βελτιώσουμε τη ζωή», σχολίασε.

«Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε, πριν από λίγες ημέρες, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας. Επομένως, πολιτική στο προσκήνιο με συγκεκριμένες προτάσεις και να δούμε τι λέει ο καθένας. Το βασικό ζήτημα είναι να πείσουμε τους πολίτες να ψηφίσουν στην κάλπη», κατέληξε.