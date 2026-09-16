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Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «δεύτερο Πίνατ» τον Βελόπουλο
Πολιτική
14:59 - 16 Σεπ 2026

Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «δεύτερο Πίνατ» τον Βελόπουλο

Reporter.gr Newsroom
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Κρατάει χρόνια το ακροδεξιό beef μεταξύ της Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον Κυριάκο Βελόπουλο και συνεχίζει να δίνει... content.

Η Λατινοπούλου χρησιμοποίησε για ακόμα μία φορά βαριές κουβέντες κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.

Μιλώντας την Τετάρτη (16/9) στα Παραπολιτικά 90,1, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής χαρακτήρισε τον Κυριάκο Βελόπουλο «συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη», λέγοντας πως «είναι ο δεύτερος ''Πίνατ''» και πως «στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία ΝΔ και Ελληνικής Λύσης, η κ. Λατινοπούλου απάντησε πως «το θέλουν και οι δύο», ενώ χαρακτήρισε «σοσιαλιστική» την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής απέκλεισε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά.

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