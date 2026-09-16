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Τα Ιωάννινα γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και η Allwyn κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία για δρομείς και επισκέπτες
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:15 - 16 Σεπ 2026

Τα Ιωάννινα γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και η Allwyn κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία για δρομείς και επισκέπτες

Reporter.gr Newsroom
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Μια μοναδική τετραήμερη εμπειρία θα προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες των Ιωαννίνων η Allwyn, βάζοντας τη «σφραγίδα» της στα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run. Ως Μεγάλος Χορηγός της δρομικής γιορτής των Ιωαννίνων, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Allwyn θα κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία τόσο για τους δρομείς όσο και για τους θεατές, μέσα από μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης.

Εικαστική έκθεση «Ίσαλος γραμμή» στην γκαλερί «Τεχνοχώρος»

Θέλοντας να τιμήσει τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run, η Allwyn παρουσιάζει την εικαστική έκθεση «Ίσαλος γραμμή» στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» (Ζυγομάλλη 16, Ιωάννινα), από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια επετειακή πολιτιστική δράση, που συνδέει τα 20 χρόνια του θεσμού με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Το κοινό σημείο αναφοράς δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη Λίμνη Παμβώτιδα και τη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί της η διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια.

Στην έκθεση «Ίσαλος γραμμή» οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν 20 επιλεγμένα έργα τέχνης που δημιούργησαν οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών Ιωαννίνων, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων Ioannina Lake Run.

Η είσοδος είναι ανοιχτή στο κοινό. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιούνται την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 20:00.

Η Allwyn Hellas Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2026

Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, τα Ιωάννινα γίνονται ξανά σημείο συνάντησης χιλιάδων δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο φετινό Ioannina Lake Run – τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των ετών – θα συμμετάσχουν συνολικά περισσότεροι από 7.000 δρομείς όλων των ηλικιών, καθώς και περισσότεροι από 400 εθελοντές.

Η Allwyn θα περιμένει δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, στην Πλατεία Μαβίλη, για να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις, μέσα από μία σειρά δράσεων.

Όσοι βρεθούν το Σαββατοκύριακο στο περίπτερο της Allwyn θα μπορούν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους στο “Beat the clock” challenge και να κερδίσουν δώρα. Επιπλέον, την Κυριακή οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να ποζάρουν στον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik, και να παραλάβουν το πορτρέτο τους καδραρισμένο ως αναμνηστικό.

Στην πλατεία Μαβίλη θα βρίσκεται και το ειδικό περίπτερο της Allwyn, όπου το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, να συμμετέχει σε ένα γρήγορο κουίζ και να κερδίζει αναμνηστικά δώρα.

Το Ioannina Lake Run 2026 δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι η χαρά μιας εκπληκτικής διαδρομής, η εμπειρία και η συγκίνηση του τερματισμού, αλλά και τα χειροκροτήματα που συνοδεύουν κάθε βήμα των αθλητών σε μια πόλη που γεμίζει παλμό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ioannina Lake Run 2026

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

19:30 Επίσημη Τελετή Έναρξης - Ειδικές Βραβεύσεις
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

16:30 Αγώνας 1.000 μ. μαθητών Δημοτικού - Lake Run Kids Race
17:00 Παραλίμνιος Δρόμος 1 χλμ. για ΑΜΕΑ
17:30 Family Run 1 χλμ.
18:00 Παραλίμνιος Δρόμος «Baby Lake Run»
18:30 Παραλίμνιος Δρόμος 5 χλμ.
19:30 Απονομές αγώνα 5 χλμ.
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

07:15 Δυναμικό Βάδισμα 30 χλμ.
08:15 Γύρος Λίμνης 30 χλμ.
08:30 Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.
12:00 Τελετή απονομών 30 χλμ. και 10χλμ.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

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