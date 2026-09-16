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Κεραμέως: Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους
Πολιτική
15:19 - 16 Σεπ 2026

Κεραμέως: Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους

Reporter.gr Newsroom
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Την επέκταση από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην ΕΡΤ.  

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η πρώτη φάση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου και η δεύτερη στις 15 Νοεμβρίου. Στην πρώτη φάση εντάσσονται μεταξύ άλλων εργαζόμενοι στους κλάδους της ιδιωτικής υγείας, των τηλεπικοινωνιών, στους επιμέρους κλάδους όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες καθαρισμού.

Στη δεύτερη φάση εντάσσονται εργαζόμενοι σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση, επισκευές, logistics, διαχείριση λυμάτων, τα τυχερά παίγνια.

Η υπουργός σημείωσε ότι καταγράφεται ιστορικό ρεκόρ απασχόλησης, στο72,2%, το υψηλότερο που είχε ποτέ η Ελλάδα. Σημαντικό στοιχείο ότι η απασχόληση στις γυναίκες είναι στο 63%.

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Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η ανεργία από 18% το 2019, σήμερα βρίσκεται κάτω από το 8% χάρη στις πολιτικές της κυβέρνησης, ενώ έκανε αναφορά και στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα να φτάσει τα 1.800 το 2030.

Για τη δήλωση Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας η κ. Κεραμέως επανέλαβε ότι εξέφρασε προσωπική θέση, επειδή όμως είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος οδήγησε πολλούς να αναρωτηθούν αν θα οδηγούσε σε αλλαγή στη θέση του υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης.

«Γι' αυτό έβγαλα ανακοίνωση ότι δεν αλλάζει τίποτα στη θέση του υπουργείου και της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα» σημείωσε η κ. Κεραμέως.

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