Στον εισαγγελέα ο Δούκας για την Κυψέλη: Καθιζήσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό

Tην έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης κατέθεσε ο Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με φόντο τις επιπτώσεις σε κτήρια της περιοχής από τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Eξερχόμενος από την Εισαγγελία, o δήμαρχος τόνισε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθιζήσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα», γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24. Για δύο από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα, θέτοντας τρεις βασικές προϋποθέσεις: