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ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για υποτροφίες €1.000 των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές
Ειδήσεις
13:32 - 16 Σεπ 2026

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για υποτροφίες €1.000 των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ που προβλέπει τη χορήγηση χρηματικών βραβείων – υποτροφιών ύψους 1.000 ευρώ σε επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν για πρώτη φορά, κατά τη φετινή εξεταστική διαδικασία, την εισαγωγή τους σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ανοίγει στις 15:00 σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 23:59 της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να λάβουν την υποτροφία

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται να χορηγηθούν συνολικά 2.106 χρηματικά βραβεία – υποτροφίες σε τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι οι υποψήφιοι να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026, να είναι άγαμοι και άνεργοι, καθώς και να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, έχοντας εισαχθεί μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω διαφορετικής διαδικασίας που έχει εξομοιωθεί από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ από τον γονέα που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και το παιδί του πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας από το ίδιο το τέκνο. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας, όταν αφορά τέκνο που είναι ανίκανο για κάθε εργασία, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Κάθε υποψήφιος που θα επιλεγεί ως δικαιούχος θα λάβει χρηματικό βραβείο – υποτροφία ύψους 1.000 ευρώ.

Τι προβλέπεται αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις

Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων που πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις 2.106 διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και οι τελικοί δικαιούχοι θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.

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