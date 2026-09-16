Φιντάν: Η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία

Νέα βέλη στην Ελλάδα για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Συρία, ο Φιντάν επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης.

Ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών που, σύμφωνα με την τουρκική θέση, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, «αποτελεί απειλή» για την Τουρκία. «Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», ανέφερε.

«Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», αναφερόμενος στο καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών.

Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία έχει θέσει το ζήτημα τόσο μέσω διμερών διαύλων όσο και στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη.

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Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κάλεσε την Ελλάδα να προχωρήσει, όπως υποστήριξε, στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.

«Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», ανέφερε.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μια πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας», δήλωσε. «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας».

Καταλήγοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η «θετική ατμόσφαιρα» που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων».