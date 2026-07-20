Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

Η ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ («ΑΚΤΩΡ» ή η «Εταιρεία») εκκινεί συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, άυλων ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με μέγιστη τιμή διάθεσης €13,52 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση μεικτών κεφαλαίων ύψους 650 εκ. Ευρώ.

Η ΑΚΤΩΡ εκκινεί συνδυασμένη προσφορά έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €13,52 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση μεικτών κεφαλαίων ύψους 650 εκ. Ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (όλα τα ανωτέρω από κοινού, η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

(α) στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Άρθρα 1 παράγραφος 4 στοιχείο (βδ) και 1 παράγραφος 5 στοιχείο (βα) Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», αναφερόμενη συλλογικά μαζί με τη Δημόσια Προσφορά ως η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) ποσοστό 20 % των Νεών Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και (ii) ποσοστό 80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον ως άνω επιμερισμό κατά την κρίση του, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και Από Κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 20% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στη Δημόσια Προσφορά.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας και κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 3% των κοινών μετοχών της κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στις 17 Ιουλίου 2026 και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στις 17 Ιουλίου 2026, ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο εν λόγω Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να δύναται να διατηρήσει, μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. H κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να εφαρμόσει κριτήρια κατά προτεραιότητα κατανομής, με βάση, μεταξύ άλλων, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό τους ορίζοντα, τις τιμές στις οποίες θα υποβάλλουν την προσφορά τους και τη συναλλακτική τους δραστηριότητα. Ειδικοί Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά.

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά με συνολική επένδυση έως €350 εκατ. (έως €300 εκατ. συνολικά οι WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited και έως €50 εκατ. η Blue Silk (CY) Ltd), με την επιφύλαξη της αποκλειστικής διακριτικής ευχέρειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς την κατανομή των Νέων Μετοχών που θα τους διατεθούν.

Η Εταιρεία θα αναλάβει δέσμευση μη έκδοσης/διάθεσης μετοχών (lock-up), με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων, για περίοδο 180 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών. Επιπλέον, οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, θα αναλάβουν αντίστοιχες δεσμεύσεις μη διάθεσης μετοχών (lock-up), επίσης με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων, για περίοδο 90 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, οι BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Credia Bank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Optima bank Α.Ε. και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, οι Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Credia Bank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Optima bank Α.Ε. και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συντονιστές Τοποθέτησης.

Η περίοδος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης («Περίοδος Διεθνούς Βιβλίου Προσφορών») θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με έναρξη την 20η Ιουλίου 2026, στις 08:00, ώρα Λονδίνου, και λήξη την 22η Ιουλίου 2026 στις 14:00, ώρα Λονδίνου και θα τρέξει παράλληλα με τη Δημόσια Προσφορά (η «Ελληνική Περίοδος Βιβλίου Προσφορών» και, μαζί με την Περίοδο Διεθνούς Βιβλίου Προσφορών, η «Περίοδος Βιβλίου Προσφορών»).

Η Περίοδος Βιβλίου Προσφορών δύναται, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, να παραταθεί. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, θα καθορισθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε επιμέρους σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.