Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ιράν και «ρίχνουν» το πετρέλαιο – Εκτοξεύονται Bitcoin και χρυσός

Με ένα παράδοξο ξεκίνησε η σημερινή μέρα για τις αγορές, καθώς οι πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στο Ιράν, επιδιώκοντας την οικονομική του κατάρρευση, οδηγούν σε πτώση το πετρέλαιο, τη στιγμή που χρυσός και cryptο παίρνουν φόρα με φόντο τις εξελίξεις στην αμερικανική οικονομία και την αγορά ομολόγων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, πίσω από την πτώση του πετρελαίου βρίσκεται η εκτίμηση των επενδυτών ότι η «οικονομική D-Day» των ΗΠΑ περιορίζει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, πράγμα που θα είχε σαφώς δυσμενέστερες συνέπειες στις ροές πετρελαίου, επιτείνοντας το ενεργειακό σοκ.

Ωστόσο, πρόκειται για μία επισφαλή ισορροπία κι ένα «στοίχημα» που ενδέχεται τελικά να γυρίσει μπούμερανγκ, αφού οι αναταραχές δεν έχουν σταματήσει, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της παγκόσμιας ανησυχίας.

Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον, ένα τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα (24/8), η Τεχεράνη έδωσε στη δημοσιότητα μία «μαύρη λίστα» με 46 πλοία, εις βάρος των οποίων θα επιβάλει κυρώσεις (από κατάσχεση φορτίου έως και κράτηση) εάν δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες που έχει θέσει για το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Μία επίδειξη ισχύος από το Ιράν, προκειμένου να δείξει πως αξιοποιεί στο μέγιστο το μεγαλύτερο «όπλο» που διαθέτει, δηλαδή την επιρροή του στο Ορμούζ.

Μιλώντας για τη ναυτιλία, η κατάσταση επιδεινώνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθι της Υεμένης να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων έχουν πλήξει και την εναλλακτική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τη Δευτέρα ακόμη ένα τάνκερ δέχθηκε επίθεση έξω από το λιμάνι Γιανμπού.

Κοντά στο όριο των 90 δολαρίων το πετρέλαιο

Με φόντο τις εξελίξεις αυτές, το πετρέλαιο διευρύνει τις απώλειές του με το Brent να κινείται πολύ κοντά στα 90 δολάρια με χασούρα 0,54% και το αμερικανικό αργό να «παίζει» στα 84,5 δολάρια, υποχωρώντας κατά 0,59%.

Η πτώση του πετρελαίου έχει άμεση σχέση με τις ανακοινώσεις Μπέσεντ για την οικονομική εξόντωση του Ιράν. Ωστόσο, πολλά στοιχεία λείπουν από το σχέδιο που παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας, αφού δεν διευκρίνισε ποιες χώρες και επιχειρήσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο των ΗΠΑ και πότε ακριβώς θα ενεργοποιηθούν οι νέες σκληρές κυρώσεις. Αντίθετα, άφησε «παράθυρο» για την «συμμόρφωση» της Τεχεράνης και την αποφυγή των αντιποίνων.

Αυτό είναι, που σύμφωνα με τους αναλυτές, «διάβασαν» οι αγορές, αποτιμώντας την οικονομική πίεση ως μία εναλλακτική που θα επιφέρει λιγότερες συνέπειες σε σχέση με την κλιμάκωση στο πεδίο, όπως εξήγησε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM. Γι’ αυτό, όπως σημειώνει, η πρώτη αντίδραση του πετρελαίου ήταν πτωτική και όχι ένα νέο άλμα των τιμών.

Αντίθετα μηνύματα από χρυσό και crypto

Στον αντίποδα, χρυσός και crypto έχουν πάρει την ανηφόρα, φλερτάροντας με νέα ρεκόρ.

Το Bitcoin, βέβαια, βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από το υψηλό των 126.000 δολαρίων του Οκτωβρίου, ωστόσο σημειώνει το εντονότερο ράλι της τελευταίας τριετίας και αγγίζει πλέον τα 80.000 δολάρια.

Αξιοσημείωτη εξέλιξη αν συνυπολογιστεί πόσον καιρό ήταν κολλημένο στη ζώνη των 60.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές ήταν πολύ επιφυλακτικοί κι έδειχναν να το φοβούνται.

Η αρχική έκρηξη του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης οφείλεται στις ρυθμιστικές αλλαγές στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, όμως αυτή τη φορά οι αναλυτές βλέπουν ενδείξεις πραγματικής ζήτησης πίσω από το ράλι, γεγονός που τροφοδοτεί την ελπίδα πως δεν θα «ξεφουσκώσει» εν μία νυκτί.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός «φλερτάρει» με τα 4.700 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινήθηκαν στα 4.720,30 δολάρια.

Ο χρυσός καταγράφει άλμα άνω του 15% από τις αρχές Αυγούστου και, σύμφωνα με τη UOB, βρίσκεται σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του εδώ και σχεδόν 27 χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 1999.

Η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου, ωστόσο, δεν οφείλεται αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο δείκτης του δολαρίου έχει υποχωρήσει περίπου 0,8% μέσα στον Αύγουστο, ενώ οι κινήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των επαναγορών κρατικών ομολόγων έχουν συμβάλει στη συγκράτηση των αποδόσεων.

Η αποδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού για τους επενδυτές που πραγματοποιούν αγορές σε άλλα νομίσματα, καθώς μειώνει το κόστος απόκτησής του. Την ίδια στιγμή, οι χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων περιορίζουν το κόστος ευκαιρίας από την κατοχή χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.

Πέρα όμως από τους άμεσους καταλύτες, πίσω από το εντυπωσιακό ράλι του χρυσού βρίσκεται η εντεινόμενη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του αμερικανικού χρέους, την πορεία του πληθωρισμού και τη μελλοντική ισχύ των παραδοσιακών νομισμάτων.