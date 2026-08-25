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ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία τον Αύγουστο
Ειδήσεις
11:25 - 25 Αυγ 2026

ifo: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα μεταξύ των επιχειρήσεων στη Γερμανία έχει βελτιωθεί. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ifo αυξήθηκε στις 88,8 μονάδες τον Αύγουστο, από 86,7 μονάδες τον Ιούλιο.

Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν περισσότερο ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατάσταση, ενώ αναθεώρησαν σημαντικά προς τα πάνω τις προσδοκίες τους. Η αβεβαιότητα συνέχισε να υποχωρεί. Παρά τη νέα άνοδο των τιμών ενέργειας, η γερμανική οικονομία ανακάμπτει.

Ειδικότερα, στη μεταποίηση, ο δείκτης σημείωσε αισθητή άνοδο. Τα διευθυντικά στελέχη αξιολόγησαν τις τρέχουσες επιχειρηματικές συνθήκες ως σημαντικά καλύτερες. Οι προσδοκίες χαρακτηρίζονταν επίσης από μικρότερο σκεπτικισμό. Οι επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση της παραγωγής τους κατά τους επόμενους τρεις μήνες. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένες με την κατάσταση των παραγγελιών τους.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε. Οι προσδοκίες συνέχισαν να ενισχύονται. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως ευνοϊκότερη. Ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής εμφανίστηκαν περισσότερο αισιόδοξοι για τη μελλοντική τους πορεία, η κατάσταση στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής παραμένει δύσκολη.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης αυξήθηκε και στον κλάδου του εμπορίου. Οι λιανοπωλητές εξέφρασαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις τρέχουσες επιχειρηματικές συνθήκες. Οι προσδοκίες συνέχισαν επίσης την ανοδική τους πορεία. Ιδιαίτερα στο χονδρικό εμπόριο, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε σημαντικά.

Τέλος, ο δείκτης αυξήθηκε και στις κατασκευές. Όπως σημειώνεται, η άνοδος αυτή οφείλεται στις αισθητά λιγότερο απαισιόδοξες προσδοκίες. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση ως ελαφρώς χειρότερη.

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