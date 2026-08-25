MEGA BROKERS: Αύξηση 19% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο επτάμηνο του 2026

Η MEGA BROKERS με βάση ανακοίνωση, συνεχίζει τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 19% στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με συνεργάτες και πελάτες.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τη σταθερή οργανική ανάπτυξη που της εταιρείας, η οποία στηρίζεται στη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της, στην ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών και στην παροχή σύγχρονων λύσεων και εργαλείων που διευκολύνουν την καθημερινή δραστηριότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Παράλληλα, η MEGA BROKERS συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους και τους συνεργάτες της, δημιουργώντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης και αναβαθμίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες και τις υποδομές που θέτει στη διάθεση του δικτύου της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEGA BROKERS, κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Η αύξηση κατά 19% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο επτάμηνο του 2026 αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη MEGA BROKERS και επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας. Πίσω από αυτή την επίδοση βρίσκονται πρωτίστως η εμπιστοσύνη των συνεργατών μας και η καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη του δικτύου μας και στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος συνεργασίας, παρέχοντας στους συνεργάτες μας τα εφόδια που χρειάζονται για να εξελίσσονται και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς».