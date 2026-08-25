Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης
18:00 – Προσέλευση
18:30 Θεματική συζήτηση:
-Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
-Νίκος Γριζάνης, Εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου
-Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
-Δημήτρης Σπυράκος, Δικηγόρος και Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
-Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και Δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών
-Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
-Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
19:15 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής