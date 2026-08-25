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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες κατά 23,1% οι εισπράξεις των μουσείων τον Απρίλιο
Ειδήσεις
12:19 - 25 Αυγ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένες κατά 23,1% οι εισπράξεις των μουσείων τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Απρίλιο 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Κατά το μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 1,5%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,8% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 9,0%.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 5,7%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,9% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 7,2%.
  • Κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 παρατηρείται αύξηση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 0,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 5,5% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 23,1% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, παρατηρείται μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, κατά 9,4% στους επισκέπτες, αύξηση κατά 1,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 17,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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