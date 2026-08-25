Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του το βράδυ της Δευτέρας (24/8) ο ποιητής και ζωγράφος Χρήστος Μαρκίδης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί εδώ και κάποιες ημέρες.

Οι Αρχές τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια, με το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται να είναι η αυτοχειρία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Η τελευταία ανάρτηση που έχει δημοσιευτεί στη σελίδα του Χρήστου Μαρκίδη στο facebook, είναι ένα απόσπασμα από έργο του ποιητή Νίκου Καρούζου: «Η γέννηση είναι παγίδα. Εντελώς αινιγματική παγίδα, γιατί, όταν κανείς βγαίνει από το σώμα της μάνας του, προκαλεί η εικόνα αυτή εντύπωση απελευθέρωσης. Εντούτοις, όταν βγαίνει απ’ το σώμα της μάνας του, το παιδί μπαίνει στην παγίδα. Στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης».

Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του μία αφίσα της σουηδικής αβάν-γκαρντ ταινίας του Μπέργκμαν: Persona (1966).

Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Ο Χρήστος Μαρκίδης, γεννήθηκε στη Δράμα το 1954. Σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία, ιστορία τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1974–1979). Στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας παρουσίασε το έργο του σε 14 ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον χώρο της ποίησης, έχοντας εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές: «Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα» (Διάττων, 1999), «Έως» (Διάττων, 2001), «Άτια στο σκοτεινό νερό» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2003), «Κιννάβαρι» (Άγρα, 2009), «Δράκων κατήλθες» (Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ, 2013) και «Έρεβος ή το άλλο φως» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2020).

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται επίσης τα δοκιμιακά πεζογραφήματα «Κατάματα», που κυκλοφόρησε αρχικά από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης το 2005 και επανεκδόθηκε το 2014, ενώ το 2022 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός.