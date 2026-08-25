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Μπακογιάννης: Ζητά απαντήσεις για το τριήμερο μπλακάουτ στον ραδιοσταθμό «Αθήνα 9,84»
Αυτοδιοίκηση
12:06 - 25 Αυγ 2026

Μπακογιάννης: Ζητά απαντήσεις για το τριήμερο μπλακάουτ στον ραδιοσταθμό «Αθήνα 9,84»

Reporter.gr Newsroom
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«Μαύρο» έχει πέσει στη συχνότητα του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (23/8) σε μπαταρίες στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου στην Τεχνόπολη. Την ίδια ημέρα ο ραδιοσταθμός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ωστόσο σήμερα (Τρίτη, 25/8) η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, «Αθήνα Ψηλά», εγκαλεί τη δημοτική αρχή, ζητώντας περισσότερες εξηγήσεις.  

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται ότι «ο ραδιοφωνικός σταθμός ΑΘΗΝΑ 9.84 δεν εκπέμπει προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος» και συμπληρώνεται:

«Το τεχνικό επιτελείο του σταθμού μας εργάζεται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά του προγράμματος στον αέρα το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε τους ακροατές μας για την κατανόηση και την υπομονή τους. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του σταθμού».

Ωστόσο, το γεγονός πως στην ανακοίνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά στη φωτιά που ξέσπασε στο κτήριο, ούτε και στην κατάσταση των εγκαταστάσεων, είναι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της παράταξης του κ. Μπακογιάννη, που σημειώνει:

«Επί τρεις ημέρες ο Αθήνα 9,84 παραμένει χωρίς κανονικό πρόγραμμα. Για 36 ώρες δεν μετέδιδε απολύτως τίποτα, εκπέμποντας κενό σήμα, ενώ πλέον παίζει μόνο μουσική, χωρίς εκπομπές και χωρίς σαφή ενημέρωση προς τους πολίτες».

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό πρόβλημα», αλλά «για ένα σοβαρό περιστατικό που επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί μέχρι να αναγκαστεί η διοίκηση με δύο ημέρες καθυστέρηση να εκδώσει ανακοίνωση».

«Και ταυτόχρονα πρόκειται για σοβαρή διοικητική ανεπάρκεια και παντελή έλλειψη σχεδιασμού για την οποία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως στο Δημοτικό Συμβούλιο», τονίζεται ακόμη, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων καλεί την παρούσα δημοτική αρχή να απαντήσει «άμεσα», τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, στα εξής:

Πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά που εκδηλώθηκε; Με ποιον τρόπο αντιμετωπίστηκε, πόσο έγκαιρα και με ποιες συνέπειες; Υπήρξε κίνδυνος για εργαζομένους, πολίτες και για το ίδιο το βιομηχανικό μνημείο της Τεχνόπολης; Υπάρχει ασυντήρητος εξοπλισμός; Πού βρίσκονταν η διοίκηση και ο τεχνικός ασφαλείας; Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας είχαν ληφθεί;

Σύμφωνα με την παράταξη του κ. Μπακογιάννη «τίθεται ζήτημα τήρησης της νομοθεσίας», καθώς κατά το άρθρο 11 (παρ. 4) του νόμου Ρουσόπουλου, «κάθε διακοπή ή απώλεια σήματος πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται με σχετική έκθεση προς το ΕΣΡ και την ΕΕΤΤ εντός 24 ωρών», όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Συνεχεία, λοιπόν, των παραπάνω, η «Αθήνα Ψηλά» τονίζει:

«Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση: Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά; Πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του; Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης; Ενημερώθηκαν εμπρόθεσμα οι αρμόδιες αρχές;

Οι πολίτες πληρώνουν τον Αθήνα 9.84 και δικαιούνται υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 12:07
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