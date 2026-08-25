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Άνοδος στις ευρωαγορές στον απόηχο της «οικονομικής D-Day» των ΗΠΑ κατά του Ιράν
Χρηματιστήρια
11:02 - 25 Αυγ 2026

Άνοδος στις ευρωαγορές στον απόηχο της «οικονομικής D-Day» των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές που είναι εισηγμένες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται ευρύτερα ανοδικά κατά τις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης (25/8), στον απόηχο της ανακοίνωσης των μέτρων της οικονομικής d-Day από τις ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν.

Σε αυτό το φόντο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται κατά 0,35% στις 656,49 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στα «πράσινα».

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,32% στις 26,202.25 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE σημειώνει μικρή άνοδο 0,11% στις 10,867.34 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC ανεβαίνει 0,22% στις 8,472.07 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ καταγράφει άνοδο 0,28% στις 20,154.93 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,54% στις 52,831.00 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι κλάδοι της τεχνολογίας, του λιανεμπορίου και των ταξιδιών ηγούνται της ανόδου στις ευρωαγορές.

Στον αντίποδα, ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 50% στα καναδικά οχήματα και εξαρτήματα αυτοκινήτων από το επόμενο έτος.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 11:12
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