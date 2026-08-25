ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο προσέγγισης της περιοχής των 2640-2650 μονάδων

Οριακή υποχώρηση κατά 0,08% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2632,17 μονάδες, σε μία συνεδρίαση περιορισμένων διακυμάνσεων και ιδιαίτερα χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 177,56 εκ. ευρώ, έναντι 194,1 εκ. ευρώ την Παρασκευή, με τα 30,8 εκ. ευρώ να αφορούν 23 πακέτα, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,86 εκατ. τεμάχια. Οι επενδυτές κινήθηκαν επιλεκτικά, με τον ΓΔ να εναλλάσσει πρόσημο και να παραμένει σε εύρος μόλις 12,1 μονάδων, ενώ ενδοσυνεδριακά βρέθηκε έως τις 2640,8 μονάδες (+0,25%).

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,28%) κινήθηκε πτωτικά, με την Πειραιώς (-0,69%) να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ η ΕΤΕ (-0,60%), η Alpha (-0,20%) και η Eurobank (-0,15%) ολοκλήρωσαν επίσης χαμηλότερα.

Στον αντίποδα, η Credia (+3,11%) ξεχώρισε, ενώ κέρδη κατέγραψαν ακόμη η ΕΥΔΑΠ (+2,14%), η ΕΛΧΑ (+1,85%), η Jumbo (+1,07%), η ΕΕΕ (+0,94%) και η Metlen (+0,66%). Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Κρι Κρι (+2,24%) και ο ΟΛΠ (+1,62%), ενώ στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισε η Εβροφάρμα (+6,00%).

Στον αντίποδα, απώλειες σημείωσαν η Βιοχάλκο (-1,49%), η Cenergy (-1,07%), το ΔΑΑ (-1,32%) και η Τιτάν (-1,07%). Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 68 εκείνων που υποχώρησαν.

Αύριο η Motor Oil ανακοινώνει τα αποτελέσματα εξαμήνου, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν τα αποτελέσματα της Nvidia και την Παρασκευή η ομιλία του νέου επικεφαλής της Fed στο Jackson Hole. Στην εβδομάδα που ξεκινάει, η διατήρηση του ΓΔ πάνω από τις 2630 μονάδες

αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας προσπάθειας προσέγγισης της περιοχής των 2640-2650 μονάδων.

Επιχειρηματικά νέα

Goldman Sachs: Εκτιμά ότι το ευρωπαϊκό TTF Δεκεμβρίου ενδέχεται να υπερβεί τα €100/MWh, εάν η ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή καθυστερήσει έως το 2027. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η εκτιμώμενη πληρότητα 51% στις αποθήκες της Βορειοδυτικής Ευρώπης στο τέλος Αυγούστου και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός με την Ασία για φορτία LNG. Η εξέλιξη είναι αρνητική για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Metlen: Ενέκρινε σχέδιο διάσπασης με απόσχιση και εισφορά του κλάδουΠαραχωρήσεων και ΣΔΙΤ στην 100% θυγατρική «Μ Παραχωρήσεις», διευκολύνοντας τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων υποδομών του ομίλου σε ενιαίο εταιρικό σχήμα.

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Trust, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στη διαχείριση κεφαλαίων και στο wealth management.

Austriacard: Η Dai Nippon Printing γνωστοποίησε ότι τα δικαιώματα ψήφου της, μέσω χρηματοπιστωτικών και άλλων μέσων, ανήλθαν σε 35.006.835 ή 96,29% του συνόλου. Επιπλέον, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 21% προσέφεραν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση στις 20 Αυγούστου. Η αγορά τελεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και αιρέσεις, ενώ ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρότασης.

Παπουτσάνης: Στις 26 Οκτωβρίου η αποκοπή του προσωρινού καθαρού μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή, με την καταβολή να ορίζεται για τις 2 Νοεμβρίου.

Jumbo: Η Optima επαναλαμβάνει σύσταση «Buy» με τιμή-στόχο €33,4. Επισημαίνει αύξηση πωλήσεων περίπου 5% στο επτάμηνο και διατήρηση της διοικητικής καθοδήγησης για καθαρά κέρδη €310–320 εκατ. το 2026, με τη Ρουμανία να παραμένει σημείο προσοχής λόγω της ασθενέστερης καταναλωτικής ζήτησης.