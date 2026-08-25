Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,77 δισ. στο επτάμηνο – Στα €42,79 δισ. τα φορολογικά έσοδα

Η επίδοση αυτή μεταφράζεται αρχικά σε υπέρβαση του στόχου κατά 1,35 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η διαφορά δεν αποτυπώνει στο σύνολό της μια πραγματική δημοσιονομική βελτίωση, καθώς επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από μετατοπίσεις πληρωμών και από έσοδα τα οποία αντιμετωπίζονται διαφορετικά κατά τον υπολογισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Ειδικότερα, από την αρχική υπέρβαση θα πρέπει να αφαιρεθούν 510 εκατ. ευρώ λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 406 εκατ. ευρώ που αφορούν μεταβιβαστικές πληρωμές προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ακόμη 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Μετά τις συγκεκριμένες προσαρμογές, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος περιορίζεται σε περίπου 302 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο συνολικού ισοζυγίου, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα 344 εκατ. ευρώ, έναντι προβλεπόμενου ελλείμματος 1,32 δισ. ευρώ. Παρά τη θετική απόκλιση από τον στόχο, η εικόνα είναι αισθητά πιο αδύναμη σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχε καταγραφεί πλεόνασμα 2,17 δισ. ευρώ και πρωτογενές πλεόνασμα 7,94 δισ. ευρώ.

Έσοδα πάνω από τους στόχους

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,26 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 2,03 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Η απόκλιση επηρεάζεται και εδώ από τον χρόνο είσπραξης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, είχε προϋπολογιστεί για τον Ιούνιο είσπραξη 1,26 δισ. ευρώ, από τα οποία 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν μέχρι το τέλος του έτους. Εφόσον ληφθεί υπόψη αυτή η χρονική μετατόπιση, η υπέρβαση των καθαρών εσόδων διαμορφώνεται στα 2,4 δισ. ευρώ, ή στο 5,7%.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 42,79 δισ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 306 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή που συνδέεται με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό.

Εάν εξαιρεθούν αυτές οι δύο έκτακτες εισπράξεις, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε 42,35 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 990 εκατ. ευρώ ή 2,4%.

Ο ΦΠΑ στην πρώτη γραμμή των εσόδων

Σημαντική συμβολή στην υπέρβαση των φορολογικών εσόδων είχε ο ΦΠΑ. Οι εισπράξεις ανήλθαν σε 17,74 δισ. ευρώ και, μετά την αφαίρεση των 306 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, ήταν κατά 739 εκατ. ευρώ υψηλότερες από τον στόχο.

Στα 15,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από φόρους εισοδήματος, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 294 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη συμβολή προήλθε από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τα σχετικά έσοδα να είναι αυξημένα κατά 346 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν υψηλότερες κατά 20 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ οι υπόλοιποι φόροι εισοδήματος κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 72 εκατ. ευρώ.

Στους φόρους ακίνητης περιουσίας καταγράφηκαν έσοδα 1,86 δισ. ευρώ, δηλαδή 55 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Αντίθετα, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης απέφεραν 3,96 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 224 εκατ. ευρώ.

Ιούλιος με ισχυρές εισπράξεις

Θετική ήταν η εικόνα και κατά τον Ιούλιο. Τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 9,25 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 946 εκατ. ευρώ.

Στην επίδοση αυτή συνέβαλαν τόσο τα αυξημένα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατά 363 εκατ. ευρώ, όσο και οι εισπράξεις 234 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

Τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου ανήλθαν σε 8,97 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 406 εκατ. ευρώ ή 4,7% σε σχέση με τον στόχο. Ο ΦΠΑ κινήθηκε 167 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ήταν αυξημένα κατά 147 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καλύτερης απόδοσης του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων.

Πάνω από τον στόχο οι δαπάνες

Αυξημένες εμφανίζονται και οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες στο επτάμηνο ανήλθαν σε 45,6 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,05 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο και 4,92 δισ. ευρώ περισσότερες σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι πληρωμές ξεπέρασαν τον στόχο κατά 191 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων δαπανών περιλαμβάνονται 1,82 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ, 1,24 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ και 915 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για φάρμακα, υγειονομικό υλικό και υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων.

Παράλληλα, καταβλήθηκαν 801 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 244 εκατ. ευρώ προς συγκοινωνιακούς φορείς, 131 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass, 110 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του diesel κίνησης και 220 εκατ. ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 7,6 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 855 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ετήσια βάση, οι επενδυτικές δαπάνες ήταν αυξημένες κατά 1,47 δισ. ευρώ σε σχέση με το επτάμηνο του 2025.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης σε ταμειακή βάση και όχι το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, η καταγραφόμενη υπέρβαση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δημιουργείται αντίστοιχος πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος.