ΠΑΣΟΚ: Ποιος εποπτεύει τους λιμένες σε αυτή τη χώρα;

«Οι εξελίξεις στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) αναδεικνύουν το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση και οι πολιτικές της: την απουσία του απαραίτητου θεσμικού ελέγχου των μεγαλύτερων ελληνικών λιμένων που έχουν ιδιωτικοποιηθεί», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση (25/8) ο τομέας ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ:

«Το θεσμικό κενό το οποίο η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε από το 2020 (με αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων-ΡΑΛ, και την μεταβίβαση αρμοδιότητων στο Υπερταμείο, αποδυνάμωσε τη δυνατότητα ελέγχου, ρύθμισης και εποπτείας λιμενικών υποδομών στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τη γεωπολιτική και την εθνική ασφάλεια της χώρας, επιτρέπει σήμερα την ανεξέλεγκτη λειτουργία της λιμενικής αγοράς.

Σε αυτό το κενό επιχειρείται σήμερα μια απόφαση στρατηγικής κλίμακας στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΟΛΠΑΕ με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού της, την οποία προωθεί η COSCO SHIPPING θα προσθέσει «άλλες» δραστηριότητες και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες, κάποιες – logistics – γνωστές, κάποιες όμως άγνωστες.

Η εξέλιξη γεννά πλήθος ερωτημάτων:

Είναι ενήμερη η Πολιτεία για τις επικείμενες εξελίξεις; Πώς εξασφαλίζεται η ωφέλεια για την ελληνική οικονομία; Θα υπάρξει ενημέρωση - για το επενδυτικό σχέδιο της ΟΛΠ Α.Ε., πριν λάβει την οριστική του μορφή, την οποία θα κληθούν να εγκρίνουν (ή επικυρώσουν) τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας;

Έχει υλοποιήσει η ιδιωτική ΟΛΠ Α.Ε. το σύνολο των ελάχιστων υποχρεωτικών επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά τις οποίες έχει δεσμευτεί με τη σχετική Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. το 2016 και για τη διευκόλυνση των οποίων η Νέα Δημοκρατία της παραχώρησε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις με νομοθετική ρύθμιση το 2021; Οι τροποποιήσεις του καταστατικού που προωθεί η COSCO, εμπίπτουν στα οριζόμενα της Σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.;

Δεν είναι τυχαίο ότι το 2024 ο τότε αρμόδιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας παραδέχτηκε την ανάγκη επανίδρυσης «εποπτικού φορέα των λιμένων» - μια έμμεση, καθυστερημένη και σιωπηλή αναγνώριση των λαθών της κυβέρνησης.

Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην πραγματική αναβάθμιση της ΡΑΛ σε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με αρμοδιότητες ελέγχου αποφάσεων, και αξιολόγησης τήρησης σχετικών συμβάσεων, και να αποκαταστήσει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της ΕΣΑΛ αντί αυτές να παραμένουν στο Υπερταμείο.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται για μια λιμενική πολιτική προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.