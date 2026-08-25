Δημοσκόπηση Interview: Άνω του 25% η ΝΔ – Υποχώρηση ΕΛΑΣ στο 14,5%, «βουτιά» Καρυστιανού

Σταθερά στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 26,5%, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μικρή υποχώρηση στο 14,5%, από 15,8% τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων να διευρύνεται στις 12 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 11 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%, περιορίζοντας την απόσταση από το τρίτο κόμμα στη μία μονάδα.

Το ΚΚΕ καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με 6,1%, ενώ σημαντική υποχώρηση καταγράφει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία περιορίζεται στο 3,6% (από 5,3% τον Ιούλιο). Έπονται η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το ΜέΡΑ25 με 2,8%.

Να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει το ποσοστό του στο 2%, από 1% τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, αυξάνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων, καθώς διαμορφώνεται στο 10,6%, έναντι 9% τον Ιούλιο. Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 6%, από 5% προηγουμένως. Έτσι, συνολικά στο 16,6% ανέρχεται το ποσοστό των ψηφοφόρων που είτε δηλώνουν αναποφάσιστοι είτε επιλέγουν κόμμα που δεν καταγράφεται ονομαστικά στη δημοσκόπηση, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η πολιτική ρευστότητα παραμένει έντονη.

Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός εμπνέει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς τη διακυβέρνηση, συγκεντρώνοντας 29,3%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «κανένας» με 19,2%, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%.

Προβάδισμα για άμεσες εκλογές

Οριακά υπέρ της άμεσης προσφυγής στις κάλπες τάσσονται οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση. Συγκεκριμένα, το 51% δηλώνει ότι προτιμά να διεξαχθούν εκλογές τώρα, ενώ το 46% επιθυμεί να ολοκληρώσει η κυβέρνηση την προβλεπόμενη θητεία της. Το 3% δεν εκφράζει άποψη.

Παράλληλα, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να επιθυμεί τον σχηματισμό κυβέρνησης ήδη από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Το 60% προτιμά να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, ενώ μόλις το 32% θεωρεί προτιμότερο να απαιτηθεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Το συγκεκριμένο εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι, παρότι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ των εκλογών εδώ και τώρα, δεν επιθυμούν μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο. Αντίθετα, φαίνεται να προκρίνεται μια άμεση και σαφής πολιτική λύση.

Ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός των ψηφοφόρων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με τον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.

Στο εκλογικό σώμα της ΝΔ, το 54,6% αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιό, το 24% ως κεντρώο και το 20,4% ως δεξιό.

Αντίστοιχα, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 51% δηλώνει κεντροαριστερό, το 40% κεντρώο και το 9% αριστερό.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν και τις πιθανές κατευθύνσεις μετακίνησης ψηφοφόρων. Για τη ΝΔ, η μεγαλύτερη έκθεση εντοπίζεται στα δεξιά της, με πιθανές απώλειες κυρίως προς την Ελληνική Λύση ή προς μια ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά.

Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι καταδεικνύει ότι οι πιέσεις ενδέχεται να προέρχονται κυρίως από τον χώρο του Κέντρου, με τη ΝΔ να αποτελεί έναν από τους πιθανούς αποδέκτες αυτών των μετακινήσεων.

Επιφυλακτικοί οι πολίτες για την πρόβλεψη Τσίπρα περί πρωτιάς της ΕΛΑΣ

Με αρκετή επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛΑΣ θα μπορούσε να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε περίπτωση δεύτερων εκλογών.

Μόλις το 18% των ερωτηθέντων θεωρεί το συγκεκριμένο σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό. Αντίθετα, το 79% εκτιμά ότι πρόκειται για ένα μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό ενδεχόμενο.

Η δυνητική απήχηση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά

Υπολογίσιμο εμφανίζεται το εκλογικό κοινό που θα μπορούσε να προσελκύσει ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 12% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ήταν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Εάν προστεθεί και το 8% που απαντά «λίγο», το συνολικό ποσοστό εκείνων που δεν αποκλείουν την επιλογή ενός τέτοιου κόμματος ανέρχεται στο 20%.

Στον αντίποδα, το 79% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση.

Αρνητική η εικόνα για την πορεία της χώρας και τις προσωπικές προοπτικές

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, αρνητική παραμένει η αξιολόγηση των πολιτών τόσο για την πορεία της χώρας, όσο και για τις προσωπικές τους προοπτικές.

Το 65% θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 32% εκτιμά ότι η πορεία της χώρας είναι θετική.

Ακόμη πιο απαισιόδοξη εμφανίζεται η εικόνα σε ό,τι αφορά το προσωπικό μέλλον. Το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για την πορεία της ζωής του κατά τους επόμενους έξι μήνες. Αντίθετα, το 30% εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο.

Τα ευρήματα δείχνουν, επομένως, ότι η δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο την αξιολόγηση της πολιτικής και κυβερνητικής κατάστασης, αλλά επεκτείνεται και στις προσωπικές προσδοκίες των πολιτών για το άμεσο μέλλον.