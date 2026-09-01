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UBS: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει την Πειραιώς
Αναλύσεις
12:06 - 01 Σεπ 2026

UBS: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει την Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα θετική είναι η αποτίμηση της UBS για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, με τον ελβετικό οίκο να ξεχωρίζει την Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών που, κατά την εκτίμησή του, συνδυάζουν ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία και ελκυστικές αποτιμήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η UBS εντάσσει πλέον την Πειραιώς στις κορυφαίες ευρωπαϊκές επιλογές της, αντικαθιστώντας τη Eurobank στη σχετική λίστα. Η Eurobank εξακολουθεί να αξιολογείται θετικά, με σύσταση Buy, ωστόσο ο οίκος θεωρεί ότι η Πειραιώς προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο για συνολικές αποδόσεις.

Η UBS διατηρεί παράλληλα τη σύσταση overweight για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να προσφέρουν βασική ετήσια συνολική απόδοση περίπου 15%, ακόμη και χωρίς περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεών τους.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ήδη υπεραποδώσει έναντι της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς κατά περίπου 11% από τις αρχές του έτους και κατά 130% από το 2021.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην πιστωτική επέκταση

Σημαντικό μέρος της θετικής προσέγγισης της UBS αφορά την επιτάχυνση της εταιρικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη.

Η αύξηση των εταιρικών δανείων στην Ευρωζώνη έχει επιταχυνθεί στο 4,2%, έναντι 1,6% πριν από έναν χρόνο. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η πιστωτική επέκταση κινείται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα, με τον ρυθμό αύξησης των επιχειρηματικών δανείων να διαμορφώνεται μεταξύ 8% και 10% σε ετήσια βάση.

Κατά την UBS, η δυναμική αυτή συνδέεται με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά και με τη σημαντική εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο οίκος αναμένει ότι οι επιχειρηματικές χορηγήσεις στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμό 8%-10% ετησίως έως το 2028. Η ζήτηση εκτιμάται ότι θα στηριχθεί κυρίως στις υποδομές, τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη ναυτιλία και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη λιανική πίστη, όπου η ανάκαμψη παραμένει πιο περιορισμένη. Ενδεικτικά, τα στεγαστικά δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο.

Η UBS επισημαίνει παράλληλα ότι η ελληνική αγορά εμφανίζει ενδιαφέρον τόσο σε όρους αποτίμησης όσο και ως προς την ευαισθησία της στις μεταβολές των επιτοκίων.

Πειραιώς: Τιμή-στόχος στα 12 ευρώ

Η σημαντικότερη αλλαγή στις κορυφαίες επιλογές της UBS είναι η αντικατάσταση της Eurobank από την Πειραιώς.

Για τη μετοχή της Πειραιώς, ο ελβετικός οίκος θέτει τιμή-στόχο στα 12 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 18%. Παράλληλα, εκτιμά ότι η μερισματική απόδοση για το 2026 θα διαμορφωθεί στο 5,6%, διαμορφώνοντας τη δυνητική συνολική απόδοση περίπου στο 24%.

Η UBS αντιμετωπίζει την Πειραιώς ως άμεση επενδυτική έκθεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση του κύκλου εταιρικών επενδύσεων.

Ο οίκος εκτιμά ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) της τράπεζας θα φτάσει το 16,2% το 2028, έναντι μακροπρόθεσμου στόχου 17,5% που έχει θέσει η διοίκηση.

Παράλληλα, προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών κατά 13,7% την περίοδο 2025-2028.

Θετική εικόνα και για Alpha Bank, Eurobank και Εθνική

Θετικά αξιολογεί η UBS και την πορεία των υπόλοιπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις του οίκου.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τις προβλέψεις της UBS κατά 6% για την Alpha Bank, 7% για τη Eurobank, 2% για την Εθνική Τράπεζα και 6% για την Πειραιώς.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται σε χαμηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για το 2027, ο μέσος πολλαπλασιαστής του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου διαμορφώνεται στις 10,2 φορές, ενώ Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς βρίσκονται χαμηλότερα.

Η UBS υπογραμμίζει επίσης ότι η πιστωτική δυναμική στην Ελλάδα παραμένει ελκυστική, παρά τις επιμέρους στρεβλώσεις που μπορεί να προκαλούν εταιρικές συναλλαγές στην αποτύπωση των ρυθμών αύξησης των δανείων, όπως έχει συμβεί στην περίπτωση της Eurobank.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού τραπεζικού story

Συνολικά, η UBS εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη αγορά που επωφελείται από τον θετικό ευρωπαϊκό τραπεζικό κύκλο.

Κατά την εκτίμηση του ελβετικού οίκου, ο συνδυασμός της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, της υψηλής κερδοφορίας και των σχετικά ελκυστικών αποτιμήσεων δημιουργεί περιθώρια για περαιτέρω επαναξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών.

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