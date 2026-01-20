Δύο αντίρροπες δυνάμεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι εύλογες ανησυχίες που έχουν προκύψει στις αγορές σχετικά με τις εξελίξεις στην Γροιλανδία δεν πτόησαν τους επενδυτές στην ελληνική αγορά στηριζόμενοι στο ισχυρό momentum που έχει δημιουργηθεί (ΓΔ +6,4% από 1.1.26) σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αγορές που παραμένουν πολύ επιφυλακτικές.

Καταλυτικός ο ρόλος για άλλη μια συνεδρίαση του τραπεζικού κλάδου με το ενδοσυνεδριακό γύρισμα από το -2% στο +1,75% να κάνει την διαφορά, με την υποστήριξη και άλλων blue chips που συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν (ΤΙΤΑΝ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, CENER κα).

Νέο πολυετές υψηλό και για τον ΑΒΑΞ που ουσιαστικά ακολουθεί το rerating της ΓΕΚΤΕΡΝΑ η οποία μετά την δημοσίευση της πολυσέλιδης έκθεσης της Santander καταγράφει ένα εκπληκτικό +20% σε μόλις τέσσερις συνεδριάσεις, κινητικότητα και στις ΑΕΕΑΠ μετά και την ανακοίνωση της ΕΥΡΩΒ για στόχευση σε επενδυτικά ακίνητα.

Εξελίξεις και στις δύο μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση (η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης) μετοχές με την ΕΕΕ να προχωράει σε ΓΣ στην οποία εγκρίθηκε η μεγάλη εξαγορά στην Αφρική (CCBA για 2,6 δις $) ενώ και στον ΟΠΑΠ μετά την έγκριση της συγχώνευσης στην δική της ΕΓΣ ανακοινώθηκε από την Allwyn η σημαντική εξαγορά στις ΗΠΑ της PrizePicks έναντι 1,5 δις $.

Για να επανέλθουμε στο θέμα των ημερών με τις εξελίξεις στην Γροιλανδία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συγκριτική χθεσινή υπεροχή του ΧΑ (ΓΔ +0,48% vs Stoxx 600 -1.1%) με βάση και τις εισροές από το εξωτερικό δεν πρέπει να κρύψει τις ανησυχίες που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα ως ισχυρός σύμμαχος των ΗΠΑ σε σειρά θεμάτων (οικονομικών, ενεργειακών, γεωστρατηγικών κα). Το μεθαυριανό συνέδριο στο Νταβός με την παρουσία σχεδόν όλων των εμπλεκόμενων αλλά και η προεδρία του Eurogroup υπό τον Κ. Πιερρακάκη ίσως σηματοδοτήσει την επόμενη ημέρα στην νέα πραγματικότητα της πολιτικής Ντ. Τραμπ, η οποία κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη δεν φαίνεται θετική για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Μια τέτοια εξέλιξη δεν αποκλείει και την πιθανή ανατιμολόγηση (προς τα κάτω αυτή την φορά) αξιών έτσι ώστε να υπάρχει προσαρμογή στο αυξανόμενο γεωπολιτικό ρίσκο.

Ουσιαστικά το ΧΑ βρίσκεται απέναντι σε δύο αντίρροπες δυνάμεις η 1η (long side) κινείται με βάση τα flows από το εξωτερικό και τις θετικές εκθέσεις επενδυτικών τραπεζών και οίκων αξιολόγησης και η 2η (short side) οριοθετείται με βάση τις εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη φάση των αγορών με τις τιμές σε πολυετή ή και ιστορικά υψηλά.

Για την ώρα οι τιμές (ΓΔ 2256) αλλά και οι συναλλαγές (390 εκ./ημέρα) δίνουν την νίκη στην 1η, αλλά τα χρηματιστήρια είναι Μαραθώνιος και όχι αγώνας ταχύτητας οπότε απαιτείται προσοχή και επαγρύπνηση.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης