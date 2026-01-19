Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό γύρισμα σε νέο υψηλό 16 ετών με οδηγό τις τράπεζες και ράλι ΑΒΑΞ

Πτωτικό ήταν τη Δευτέρα (19/1) το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών – όπως αναμενόταν άλλωστε – μετά τις εξελίξεις του σαββατοκύριακου γύρω από την Γροιλανδία και τις απειλές Τρaμπ για επαναφορά δασμών στις χώρες που αντιτίθενται στην αγορά (;), προσάρτηση (;), κατοχή (;) της από τις ΗΠΑ.

Ο αντίκτυπος της συγκεκριμένης εξέλιξης είναι σίγουρα πολύ ευρύτερος από μία βραχυπρόθεσμη πτώση στα χρηματιστήρια και αφορά αρχικά την Ευρώπη και τον τρόπο που αντιδρά, επιδρά και συμμετέχει στην παγκόσμια σκηνή (κάτι που από την έλευση Τραμπ και μετά χάνει συνέχεια σε δυναμική και ισχύ) αλλά κυρίως τις ΗΠΑ και τις πολιτικές της σε μια νέα πραγματικότητα για όλες τις χώρες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από την αλλαγή στάσης και στήριξης μόνο στο δόγμα του ισχυρού.

Σε αυτό το πλαίσιο της μεγάλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, το ΧΑ αντέδρασε ψύχραιμα με τον ΓΔ να υποχωρεί στο άνοιγμα μέχρι τις 2214 μονάδες (-1,37%) και με την κλασική συνταγή της τραπεζικής αντεπίθεσης (ο ΔΤΡ από το -2% έκλεισε τελικά στο +1.75%) ώθησε τον ΓΔ σε εξαιρετικά επίπεδα μέχρι το κλείσιμο (ΓΔ 2256 +0,48%).

Θετικός ο αντίκτυπος από την έκθεση της Eurobank Equities που βλέπει άλλη μια καλή χρονιά για το ΧΑ προβλέποντας άνοδο +16% (στα επίπεδα των 2450 μονάδων) με κορυφαίες επιλογές τις ΠΕΙΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, METLEN και ΜΟΗ.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα στα 267 εκ. παρά τις μηδενικές ροές από ΗΠΑ (λόγω αργίας), συνεχίζοντας την καταγραφή ρεκόρ μέσου όρου στην εκκίνηση της χρονιάς (390 εκ. στις 11 πρώτες συνεδριάσεις).

Ισχυρή η αντίδραση των τραπεζών (ΕΥΡΩΒ +2,3%, ΠΕΙΡ +2%, ΕΤΕ +2,8%), καταλυτική η συμπεριφορά από το πρωί της ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,1% όπως και το ανοδικό γύρισμα της ΕΛΧΑ +1,5% (από -3,1% χαμηλό). Οι μεγαλύτερες απώλειες σε ΕΛΠΕ -3,1% λόγω της αποκοπής του προμερίσματος 0,20 ευρώ/μετοχή, MTLEN -2%, ΜΠΕΛΑ -1.5%, ΟΤΕ -1,7%, ΑΡΑΙΓ -0,7%, ΟΠΑΠ -1%, ΒΙΟ -1,1%.

Μεγαλύτερες οι πιέσεις στην μεσαία και ιδιαίτερα στην μικρή κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,46% / ATHEX_SCI -0,35%) με ΠΛΑΘ -1,7%, ACAG -1,4%, ΟΤΟΕΛ -1,5%, ΚΟΥΕΣ -1,35 και ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,4% στην μεσαία και ΚΟΥΑΛ -1,5%, ΙΝΛΙΦ -2,7%, ΥΚΝΟΤ -1,8%, QUALCO -1.1% στην χαμηλή.

Από τις μετοχές που διασώθηκαν καλύτερη εικόνα σε ΑΒΑΞ +8,3% σε νέο πολυετές υψηλό, ΠΡΟΦ +1,8% με ενδοσυνεδριακό γύρισμα (από το -2,4%) που βασίστηκε και στο report της NBG Sec. που δίνει σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 10 ευρώ, ΤΡΕΣΤΑΤΕ+2%, NOVAL +2,1%, DIMAND +2,1%, ΔΟΜΙΚ +4,8%, ΠΑΠ +0,8% και ΦΑΙΣ +1,2% σε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που μας είχε συνηθίσει έως τώρα, καταγράφοντας 8 στις 10 ανοδικές συνεδριάσεις.

Υποχώρηση και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax -1.4% / Stoxx600 -1.2%, πτωτικά και τα futures στις ΗΠΑ με τον S&P -1.1% και τον Nasdaq -1,5%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης