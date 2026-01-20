ΕΘΕ: Ετήσια αύξηση 24,91% των υπό διαχείριση κεφαλαίων - Στα €49,07 δισ.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε στα € 49,07 δισ., αυξημένο κατά 4,15% από το προηγούμενο τρίμηνο και 24,91% από το τέλος του 2024.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΘΕ, η αγορά παρουσίασε συνεχή ενίσχυση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.12.2025 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

*Α.Ε.Ε.Α.Π 30/06/2025

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

Στις 31.12.2025, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 5,1% από το προηγούμενο τρίμηνο και 33,1 % από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €29,44 δισ. (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €22,68 δισ. αύξηση 27% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €6,75 δισ. αύξηση 58% από την αρχή του έτους).

Οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την θετική τους πορεία το τέταρτο τρίμηνο του 2025 στα €962 εκ., με συνολικές εισροές από την αρχή τους έτους €5,19 δισ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές €2,97 δισ. από την αρχή του έτους. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, Target Maturity Funds, ύψους 2,31 δισ., καθώς οι επενδυτές επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που τους προσφέρει για δημιουργία τακτικού εισοδήματος. Επιπλέον, σημαντικές εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί και στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος €538 εκ., στους Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ειδικού Τύπου €498 εκ., στους Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. €483 εκ. και στους Μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος €236 εκ.

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:

Με 31.12.2025 η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €2,51 δισ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 51,01%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 45,59%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών 21,13%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 17,48 %

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 15%

Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 14,43%

Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 3,24% από το προηγούμενο τρίμηνο και 21,83% από την αρχή του έτους σε €12,8 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της Ε.Θ.Ε. Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε., ανέρχεται σε €899 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €600 εκ. Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με 30.06.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένο κατά 7,53% στα €5,93 δισ. σε σχέση με την 30.06.2024 και 0,19% σε σχέση με την 31/12/2024.