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Το «αντίο» του ΣΕΒ στον Νίκο Στασινόπουλο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08:58 - 20 Ιαν 2026

Το «αντίο» του ΣΕΒ στον Νίκο Στασινόπουλο

Reporter.gr Newsroom
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Με βαθιά θλίψη ο ΣΕΒ αποχαιρετά τον Νίκο Στασινόπουλο, μια εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής, που άφησε ισχυρό και διαρκές αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία.

Ο Νίκος Στασινόπουλος υπήρξε οραματιστής και άνθρωπος της πράξης. Με στρατηγική σκέψη, διορατικότητα και χαμηλό προφίλ, δημιούργησε έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με έντονο διεθνή και εξαγωγικό προσανατολισμό. Η πορεία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του.

Πίστευε στη δύναμη της ελληνικής μεταποίησης, στην αξία των επενδύσεων, στην τεχνολογία, στην εξωστρέφεια, καθώς και στην εργατικότητα, τη συνέπεια και την επιχειρηματική ηθική. Με το παράδειγμά του, ανέδειξε ότι η επιχειρηματικότητα είναι πρωτίστως άνθρωποι και αξίες.

Στήριξε τους ανθρώπους του ομίλου, καλλιέργησε σχέσεις εμπιστοσύνης και διασφάλισε τη συνέχεια του έργου του, εμπιστευόμενος το μέλλον του ομίλου σε άξιους διαδόχους, τα παιδιά του.

Ο ΣΕΒ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συνεργάτες και στους οικείους του.

Η μνήμη και το έργο του Νίκου Στασινόπουλου θα παραμείνουν διαχρονικό σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία, αλλά και για ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα.

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