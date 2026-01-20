ifo: Μικρότερη η έλλειψη υλικών στη γερμανική μεταποίηση - Σημαντική βελτίωση στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων στη γερμανική μεταποιητική βιομηχανία έχει βελτιωθεί κάπως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo. Μετά το 11,2% τον Νοέμβριο, το 7,5% των επιχειρήσεων δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στην προμήθεια των υλικών που χρειάζονταν για την παραγωγή τους.

«Η διαθεσιμότητα των ενδιάμεσων προϊόντων στη μεταποίηση έχει βελτιωθεί συνολικά», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο ifo. «Ωστόσο, οι εφοδιαστικές αλυσίδες εξακολουθούν να χρειάζονται στενή παρακολούθηση».

Η έλλειψη υλικών στην αυτοκινητοβιομηχανία μειώθηκε ιδιαίτερα έντονα: μόνο το 5,6% των επιχειρήσεων αντιμετώπισε τον Δεκέμβριο προβλήματα στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων, έναντι 27,6% τον Νοέμβριο. Η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά και για τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων: το ποσοστό των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν μειώθηκε από 17,5% σε 10,9%. Μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικού εξοπλισμού, το ποσοστό υποχώρησε από 16,0% σε 12,2%.

Παρά τη θετική εξέλιξη, παραμένει ένας ορισμένος κίνδυνος: η αυξανόμενη εστίαση πολλών κατασκευαστών τσιπ σε εφαρμογές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για ορισμένα ενδιάμεσα προϊόντα και παραγωγικές δυνατότητες. Αυτό θα μπορούσε να ασκήσει εκ νέου πίεση σε επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας. Παρότι η τρέχουσα αποκλιμάκωση αποτελεί ένα θετικό σημάδι υπό αυτό το πρίσμα, μια βιώσιμη σταθεροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων δεν είναι ακόμη εγγυημένη.