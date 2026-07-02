ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
17:54 - 02 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθολική σχεδόν ήταν η συμμετοχή των μετοχών του FTSE στο νέο πάρτι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ να διασπά τις 2500 μονάδες και να κλείνει τελικά σε νέο υψηλό 18 ετών στις 2505 +0,97%. Οι 18 από τις 25 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν θετικά πρόσημα.

ΜΟΗ +2,8% και ΕΕΕ +2,1% σε νέα ιστορικά υψηλά, ΕΥΔΑΠ +4% σε υψηλά 18 ετών, ανοδικά και ο τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ +0,78%) αλλά με σχετικά ήπιες μεταβολές (ΑΛΦΑ +1,6%, OPTIMA +1.5%, BOCHGR +1.2%).

Άνοδος πάνω από +1% και σε ALWN, ΕΛΠΕ, ΑΡΑΙΓ, METLEN, ΛΑΜΔΑ.

Χαμηλότερα μόλις έξι μετοχές, ανάμεσα στις οποίες η CREDIA -0.8% και ο AKTR -0.3% που ενημέρωσε λίγο νωρίτερα και τους Έλληνες Θεσμικούς εστιάζοντας εκτός από το μεγάλο backlog στα απαραίτητα έργα που θα πρέπει να γίνουν στους τομείς της λειψυδρίας και του κυκλοφοριακού.

Δεύτερη σερί συνεδρίαση αναιμικής κίνησης στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την καλύτερη εικόνα στην ΠΡΟΦ +7% σε νέο ιστορικό υψηλό μετά και την ανακοίνωση για επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,24 ευρώ/μετοχή και στον ΑΒΑΞ +4,9% διασπώντας σημαντικές αντιστάσεις, πτώση για ΦΡΛΚ -0,8%, ΣΑΡ -1,5%, ΛΑΒΙ -1,2% ,ΟΛΘ -1,3%, ΚΡΙ -1,1%, ΠΡΟΝΤΕΑ -1,3%, ΕΧΑΕ -1,7%.

Μεικτή εικόνα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΥΚΝΟΤ +1,3% να εξακολουθεί να αποτιμά την νέα αγορά πλοίου και την είσοδο σε αμιγώς ναυτιλιακό μονοπάτι, ΑΕΜ +3,6%, ΚΟΥΑΛ +0,8%, ΔΟΜΙΚ +0,7%.

Σε μικρό εύρος διακύμανσης η νέα εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα (ADPS) με τιμές πέριξ της τιμής εισαγωγής (3,20).

Η υπερβάλλουσα ρευστότητα που παρατηρείται στις αγορές διεθνώς κινεί τα νήματα και στο Euronext Athens με τους επενδυτές να θεωρούν την ελληνική αγορά επαρκώς διασφαλισμένη έναντι πιθανών γεωπολιτικών εντάσεων ενώ παράλληλα δεν δείχνουν να ανησυχούν για το σενάριο πολιτικής ρευστότητας μετά από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ζητούμενο βέβαια η συνέχιση της – μικρής πλέον – υπεροχής στην βάση των κερδών/μετοχή (EPS) για τις εισηγμένες, ενώ καθοριστικό ρόλο για την όποια υπεραπόδοση μπορεί να παίξει η μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στα ταμεία των εταιριών αλλά και οι εκθέσεις διεθνών οίκων όπως αυτή της Goldman Sachs που εκτιμούν τον ΓΔ στις 2600 μονάδες για το τέλος του 2026.

Χωρίς ιδιαίτερη ορμή οι ευρωπαϊκές αγορές με την ψαλίδα των αποδόσεων από την αρχή του χρόνου να ανοίγει υπέρ της ελληνικής αγοράς (ΓΔ +18,1%) έναντι της γερμανικής (DAX +4,6%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 02/07/2026 - 18:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αισιοδοξία στο Χρηματιστήριο: Οι αγοραστές δείχνουν τον δρόμο προς τις 2.500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Αισιοδοξία στο Χρηματιστήριο: Οι αγοραστές δείχνουν τον δρόμο προς τις 2.500 μονάδες

Νέα εποχή στο Euronext Athens: Η προσέγγιση των 2500 μονάδων δείχνει την δυναμική της αγοράς
Σχόλια Αγοράς

Νέα εποχή στο Euronext Athens: Η προσέγγιση των 2500 μονάδων δείχνει την δυναμική της αγοράς

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»
Ανακοινώσεις

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.
Σχόλια Αγοράς

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
02/07/2026 - 18:41

TEN (Τσάκος): Επεκτείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέο LNG carrier

Υγεία
02/07/2026 - 18:30

Το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 απονεμήθηκε στην Αγγελική Τριανταφύλλου

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 18:26

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 18:06

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Πολιτική
02/07/2026 - 17:57

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

Σχόλια Αγοράς
02/07/2026 - 17:54

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:52

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση – Όλες οι αποφάσεις

Εργασιακά
02/07/2026 - 17:34

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 7 Ιουλίου

Πολιτική
02/07/2026 - 17:33

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τεχνολογία
02/07/2026 - 17:26

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:25

Ουάσιγκτον προς Τεχεράνη: «Καμία αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ» – Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:15

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:04

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Στα €24,67 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο - 60,16 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 17:01

Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
02/07/2026 - 16:56

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 16:49

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 16:47

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Τεχνολογία
02/07/2026 - 16:36

Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:34

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Εργασιακά
02/07/2026 - 16:21

Αύριο (3/7) ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σχολικού έτους 2026-2027

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:20

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:09

«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:08

Χατζηδάκης: Ξεκινάει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Πολιτική
02/07/2026 - 15:54

Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αισθητά – Μόλις 57.000 νέες θέσεις τον Ιούνιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 15:37

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:28

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Πολιτική
02/07/2026 - 15:23

Θεοδωρικάκος από Βουλή: Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στα «ψιλά γράμματα» των τραπεζών

Πολιτική
02/07/2026 - 15:15

Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο

Πολιτική
02/07/2026 - 15:02

ΠΑΣΟΚ για συντάξεις χηρείας: Η αντιπολίτευση που κάνουμε φέρνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ