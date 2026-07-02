Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

Καθολική σχεδόν ήταν η συμμετοχή των μετοχών του FTSE στο νέο πάρτι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ να διασπά τις 2500 μονάδες και να κλείνει τελικά σε νέο υψηλό 18 ετών στις 2505 +0,97%. Οι 18 από τις 25 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν θετικά πρόσημα.

ΜΟΗ +2,8% και ΕΕΕ +2,1% σε νέα ιστορικά υψηλά, ΕΥΔΑΠ +4% σε υψηλά 18 ετών, ανοδικά και ο τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ +0,78%) αλλά με σχετικά ήπιες μεταβολές (ΑΛΦΑ +1,6%, OPTIMA +1.5%, BOCHGR +1.2%).

Άνοδος πάνω από +1% και σε ALWN, ΕΛΠΕ, ΑΡΑΙΓ, METLEN, ΛΑΜΔΑ.

Χαμηλότερα μόλις έξι μετοχές, ανάμεσα στις οποίες η CREDIA -0.8% και ο AKTR -0.3% που ενημέρωσε λίγο νωρίτερα και τους Έλληνες Θεσμικούς εστιάζοντας εκτός από το μεγάλο backlog στα απαραίτητα έργα που θα πρέπει να γίνουν στους τομείς της λειψυδρίας και του κυκλοφοριακού.

Δεύτερη σερί συνεδρίαση αναιμικής κίνησης στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την καλύτερη εικόνα στην ΠΡΟΦ +7% σε νέο ιστορικό υψηλό μετά και την ανακοίνωση για επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,24 ευρώ/μετοχή και στον ΑΒΑΞ +4,9% διασπώντας σημαντικές αντιστάσεις, πτώση για ΦΡΛΚ -0,8%, ΣΑΡ -1,5%, ΛΑΒΙ -1,2% ,ΟΛΘ -1,3%, ΚΡΙ -1,1%, ΠΡΟΝΤΕΑ -1,3%, ΕΧΑΕ -1,7%.

Μεικτή εικόνα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΥΚΝΟΤ +1,3% να εξακολουθεί να αποτιμά την νέα αγορά πλοίου και την είσοδο σε αμιγώς ναυτιλιακό μονοπάτι, ΑΕΜ +3,6%, ΚΟΥΑΛ +0,8%, ΔΟΜΙΚ +0,7%.

Σε μικρό εύρος διακύμανσης η νέα εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα (ADPS) με τιμές πέριξ της τιμής εισαγωγής (3,20).

Η υπερβάλλουσα ρευστότητα που παρατηρείται στις αγορές διεθνώς κινεί τα νήματα και στο Euronext Athens με τους επενδυτές να θεωρούν την ελληνική αγορά επαρκώς διασφαλισμένη έναντι πιθανών γεωπολιτικών εντάσεων ενώ παράλληλα δεν δείχνουν να ανησυχούν για το σενάριο πολιτικής ρευστότητας μετά από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ζητούμενο βέβαια η συνέχιση της – μικρής πλέον – υπεροχής στην βάση των κερδών/μετοχή (EPS) για τις εισηγμένες, ενώ καθοριστικό ρόλο για την όποια υπεραπόδοση μπορεί να παίξει η μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στα ταμεία των εταιριών αλλά και οι εκθέσεις διεθνών οίκων όπως αυτή της Goldman Sachs που εκτιμούν τον ΓΔ στις 2600 μονάδες για το τέλος του 2026.

Χωρίς ιδιαίτερη ορμή οι ευρωπαϊκές αγορές με την ψαλίδα των αποδόσεων από την αρχή του χρόνου να ανοίγει υπέρ της ελληνικής αγοράς (ΓΔ +18,1%) έναντι της γερμανικής (DAX +4,6%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης