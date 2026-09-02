Υποχώρηση κατά 0,75% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2657,05 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 258,8 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία ενόψει της αναρρίχησης των αποδόσεων των ομολόγων και των ψηλότερων τιμών του πετρελαίου και μέχρι τις 1μμ οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2638 μονάδων. Η αντίδραση των αγοραστών περιόρισε τις απώλειες με το ΓΔ ωστόσο να παραμένει πάντα σε αρνητικό έδαφος. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,022% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,57%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-1,31%) να υποαποδίδει αλλά τη Eurobank (+0,41%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Κύπρου, η Cenergy (- 2%), η Metlen (-1,94%), o Τιτάν (-3,02%), η Aegean (-1,39%), η Βιοχάλκο (-3,49%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,62%), η ΔΕΗ (-1,58%), η ΕΛΧΑ (-1,21%), η ΕΥΔΑΠ (-1,88%), η Lamda (-2,35%) και το Jumbo (-1,77%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΜΟΗ (+3,16%), ο ΟΤΕ (+0,55%), η Helleniq Energy (+0,06%) αλλά και η ΕΥΑΠΣ (+5,11%), η Mevaco (+2,52%) και η Q & R (+1,90%). Απολογιστικά, 21 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 82 εκείνων που υποχώρησαν. Η Quest Holdings, η Trade Estates και τα Αττικά Πολυκαταστήματα ανακοινώνουν σήμερα τα εξαμηνιαία αποτελέσματά τους. Η πιθανολογούμενη δημοσιονομική κρίση συντηρεί τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και από κοινού με τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές χωρίς εξαιρέσεις ! Στις 2440-2450 η εγγύτερη περιοχή στήριξης για το ΓΔ στο Euronext Athens