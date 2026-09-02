ΔΕΘ: Ο ΕΣΠ ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο έως το 2030

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο και προειδοποιεί: «Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υποκατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών».

Η ανακοίνωση του ΕΣΠ:

Λίγες ημέρες πριν «κλειδώσουν» οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη ΔΕΘ 2026 και ενώ η συζήτηση επικεντρώνεται στο δημοσιονομικό πακέτο και στις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που θα ωφεληθούν, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θέτει ένα κρίσιμο ζήτημα:

Πού βρίσκεται το εμπόριο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας;

Το ελληνικό εμπόριο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη υποκατηγορία των «ελεύθερων επαγγελματιών», ούτε αποκλειστικά ως ένας κλάδος που χρειάζεται μέτρα ανακούφισης.

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο επιδραστικούς και περισσότερο διασυνδεδεμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στο εμπόριο δραστηριοποιούνται περίπου 226.000 επιχειρήσεις, σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις της χώρας εκτός αγροτικού τομέα. Ο κύκλος εργασιών του έφθασε το 2025 τα 181,3 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 36,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της οικονομίας, ενώ ο κλάδος δημιουργεί και συντηρεί περίπου 760.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 17,3% της συνολικής απασχόλησης. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις εργοδότες της χώρας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η επίδρασή του δεν σταματά στα όρια του κλάδου.

Το εμπόριο είναι ο μεγάλος συνδετικός κρίκος της οικονομίας.

Συνδέει την παραγωγή και τη μεταποίηση με τον καταναλωτή, τον πρωτογενή τομέα με την αγορά, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές με τα δίκτυα διανομής, τις μεταφορές και τα logistics με την κατανάλωση, τον τουρισμό με τις τοπικές οικονομίες, την τεχνολογία με τις επιχειρήσεις και την ψηφιακή οικονομία με την καθημερινή συναλλαγή.

Γι' αυτό η ανάπτυξη του εμπορίου δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την οικονομία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί, ότι η ΔΕΘ 2026 πρέπει να αποτελέσει το σημείο μετάβασης από τις πολιτικές επιβίωσης σε μια πραγματική πολιτική ανάπτυξης του ελληνικού εμπορίου.

Δεν αρκούν αποσπασματικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο με ορίζοντα το 2030, ενταγμένο στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, με μετρήσιμους στόχους για επενδύσεις, παραγωγικότητα, ψηφιακό μετασχηματισμό, χρηματοδότηση, απασχόληση, εξωστρέφεια και διασύνδεση του εμπορίου με τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, με βασικές προτεραιότητες:

Κατάργηση του τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος για το εμπόριο και φορολόγηση με βάση την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Νέα, βιώσιμη ρύθμιση του συνόλου των οφειλών, με εξατομικευμένο προσδιορισμό της δυνατότητας αποπληρωμής, περισσότερες δόσεις και χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης.

Θεσμοθέτηση πραγματικά λειτουργικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ώστε μια επιχείρηση να μπορεί να πληρώνει εργαζομένους, προμηθευτές και λειτουργικές υποχρεώσεις.

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους και δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων για νέες θέσεις εργασίας.

Δραστικό περιορισμό του κόστους ψηφιακής συμμόρφωσης, με εφαρμογή της αρχής «Once Only», διασύνδεση των κρατικών συστημάτων και προστασία των επιχειρήσεων από νέες χρεώσεις που προκύπτουν από υποχρεωτικές κρατικές ψηφιακές διαδικασίες.

Μείωση των τραπεζικών προμηθειών και του κόστους POS, αλλά κυρίως ουσιαστική πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ειδικό πρόγραμμα επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εμπορίου, με Τεχνητή Νοημοσύνη, σύγχρονο e-commerce, omnichannel πωλήσεις, CRM, cybersecurity και αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρηματιών.

Ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού για τις πλατφόρμες τρίτων χωρών, με ουσιαστικούς ελέγχους ασφάλειας, φορολογικής και καταναλωτικής συμμόρφωσης των προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ουσιαστική συμμετοχή του εμπορίου στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και της επόμενης ευρωπαϊκής προγραμματικής περιόδου.



Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Στη δημόσια συζήτηση ενόψει της ΔΕΘ ακούμε για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και μεσαία τάξη. Το εμπόριο, όμως, δεν είναι μια υποκατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένας αυτοτελής παραγωγικός κλάδος 226.000 επιχειρήσεων, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς διάχυσης της ανάπτυξης σε ολόκληρη την οικονομία.

Δεν ζητάμε, λοιπόν, απλώς ένα ακόμη μέτρο ανακούφισης ή να μοιραστεί ένα ακόμη κομμάτι της πίτας στο εμπόριο. Ζητάμε να αξιοποιήσουμε το εμπόριο για να μεγαλώσουμε την πίτα της ελληνικής οικονομίας.

Κάθε ευρώ που επενδύεται στην ανάπτυξη μιας εμπορικής επιχείρησης κινητοποιεί παραγωγή, μεταποίηση, μεταφορές, logistics, τεχνολογία, υπηρεσίες και απασχόληση. Γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο με ορίζοντα το 2030.

Η ΔΕΘ του 2026 πρέπει να σηματοδοτήσει τη μετάβαση από την πολιτική της επιβίωσης στην πολιτική της μεγέθυνσης. Να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις που δεν θα αγωνίζονται απλώς να μείνουν ανοιχτές, αλλά θα μπορούν να επενδύουν, να ψηφιοποιούνται, να προσλαμβάνουν, να μεγαλώνουν και να γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές.

Αν θέλουμε μεγαλύτερη ελληνική οικονομία, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους κλάδους που μπορούν να πολλαπλασιάσουν την ανάπτυξη. Και το εμπόριο είναι ένας από τους ισχυρότερους επιταχυντές της.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, ενόψει της ΔΕΘ 2026, να εντάξουν το εμπόριο αυτοτελώς στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και να δεσμευτούν για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου.

Το ζητούμενο δεν είναι πλέον πώς θα βοηθήσουμε το εμπόριο να επιβιώσει.

Το ζητούμενο είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τη δύναμή του, για να μεγαλώσει η ελληνική οικονομία.