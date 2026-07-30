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Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens
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09:06 - 30 Ιουλ 2026

Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens

Reporter.gr Newsroom
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Με την γνωστή συνταγή συνεχίζει να πορεύεται το ελληνικό χρηματιστήριο, εστιάζοντας στα θετικά εσωτερικά θέματα (μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη, επιχειρηματικά κέρδη και σχέδια) και δίνοντας μικρή - αλλά απαιτούμενη - σημασία στις γεωπολιτικές εξελίξεις το πρόσημο των οποίων αλλάζει σχεδόν καθημερινά.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 2540 μονάδες επιβεβαιώνει τα παραπάνω με τον τζίρο μάλιστα εξαιρετικά αυξημένο για μέσα καλοκαιριού (365 εκ.€).

Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ αλλά πλέον και ο ΤΙΤΑΝ και η METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens με το διήμερο που έρχεται να αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον εφόσον μετοχές που απαρτίζουν το 35% του ΓΔ θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα εξαμήνου (ΤΙΤΑΝ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ κα).

Η εκκίνηση των δημοσιεύσεων είχε μάλλον θετικό πρόσημο αν λάβουνε υπόψιν ότι στο μεγαλύτερο μέρος του εξαμήνου επικρατούσε (εί) η αβεβαιότητα γύρω από την ΜΑ και οι αυξημένες τιμές ενέργειας και μεταφορών, με την ΠΕΙΡ να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών και την ΕΛΧΑ να βελτιώνει όλες τις γραμμές και ιδιαίτερα την τελική των κερδών (+74%).

Η μετοχή βέβαια της ΕΛΧΑ δεν ακολούθησε την πορεία της επιχείρησης και εξακολουθεί να πιέζεται μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, κάτι αντίστοιχο παρατηρείτε και στον AKTOR ο οποίος παρά την εκπληκτική δύναμη πυρός που έχει αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ (650 εκ.€) και του Ομολόγου (300 εκ.€) η μετοχή κινείται σε άλλο επίπεδο με μεγάλη προσφορά τίτλων και κλείσιμο κάτω από τα 10€ (-12% από την τιμή της ΑΜΚ και -35% από τα πρόσφατα υψηλά των 15€).

Ζητούμενο για την αγορά η διατήρηση των κρίσιμων για τον ΓΔ επιπέδων μεταξύ 2530-2570 μονάδων , επίπεδα που για να διασπαστούν θα χρειαστούν αποτελέσματα εξαμήνου πάνω από τις εκτιμήσεις αναλυτών και επενδυτών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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