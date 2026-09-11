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Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις υψηλές πτήσεις πάνω από τις 2.700 μονάδες
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11:37 - 11 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις υψηλές πτήσεις πάνω από τις 2.700 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, Παρασκευή (11/9), με τον ΓΔ στις 2.708,10 μονάδες (+0,39%), με αποτέλεσμα να επανέρχεται σε τροχιά ρεκόρ, καθώς η εικόνα στην αγορά βελτιώνεται μετά τις χθεσινές πιέσεις.  

Νωρίτερα, ο ΓΔ έφτασε στο υψηλό της ημέρας στις 2.717,35 μονάδες – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται μέχρι στιγμής στις 2.704,6 μονάδες.

Εάν διατηρηθεί η θετική εικόνα, το ΧΑ θα καταγράψει την όγδοη συνεχόμενη εβδομαδιαία του άνοδο.

Από τη χθεσινή συνεδρίαση, η υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και η επιλεκτική εικόνα διατηρούν στο επίκεντρο τις τράπεζες και τις επιμέρους ροές.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται στις 6/971,330 μονάδες με κέρδη 0,75, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει 1,53% στις 3.249,800 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Allwyn κερδίζει 0,79%, η Cenergy είναι στο +1,21%, η Jumbo στο +0,23%, ο ΟΤΕ στο +0,3% και η ΔΕΗ στο +0,16%.

Στον αντίποδα, απώλειες σημειώνει η ΤΙΤΑΝ (-0,10%), η Viohalco (-0,24%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,61%), ο ΔΑΑ (-0,46%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,5%).

Κέρδη σημειώνουν και οι τράπεζες, με τη Eurobank στο +0,69%, την Alpha Bank στο +1,13%, την ΕΤΕ στο +1,27% και την Πειραιώς στο +2,52%. Κέρδη καταγράφει και η Credia Bank (+1,44%) όπως και η Optima (+2,82%).

Στις διεθνείς αγορές, η επιφυλακτικότητα παραμένει αυξημένη, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής εν όψει των κρίσιμων ανακοινώσεων για τον πληθωρισμό Αυγούστου στις ΗΠΑ που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη στάση της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώνονται. Ωστόσο, το αμερικανικό αργό «παίζει» ακόμη στα 100 δολάρια (-1,87%) και το Brent στα 105 δολάρια το βαρέλι (-2,02%).

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