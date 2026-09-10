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ΧΑ: Ανθεκτικό εν μέσω «φωτιάς» σε πετρέλαιο, επιτόκια, ομόλογα
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17:55 - 10 Σεπ 2026

ΧΑ: Ανθεκτικό εν μέσω «φωτιάς» σε πετρέλαιο, επιτόκια, ομόλογα

Reporter.gr Newsroom
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Σκαμπανεβάσματα πάνω και κάτω από τις 2.700 μονάδες είχε η συνεδρίαση της Πέμπτης (10/9) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την... μπίλια να κάθεται τελικά στο κόκκινο.

Ο ΓΔ έχασε τις 2.700 μονάδες, αλλά με συγκρατημένες απώλειες που επιτρέπουν αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να ανακτήσει αυτά τα επίπεδα. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 397,11 εκατ. ευρώ.

Οι διεθνείς αναταράξεις ήταν έντονες την Πέμπτη (10/9) με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να προκαλεί μεγάλη αναστάτωση. Το Brent ανέβηκε στα 105 δολάρια, ενώ η ΕΚΤ ανέβασε ξανά τα επιτόκια, λόγω των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Έτσι, οι επενδυτές κινήθηκαν πολύ συγκρατημένα, ακόμα και σε μετοχές που θεωρητικά ευνοούνται όπως τα διυλιστήρια.

Κέρδη +0,45% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.200,83 μονάδες. Ωστόσο, FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) έμεινε ουσιατικά αμετακίνητος και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,63% στις 3.052,81 μονάδες.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Πρέπει να σημειωθεί πάντως πως το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανθεκτικό, αν υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν πτωτικά και οι αγορές ομολόγων πήραν φωτιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2026 - 18:49
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