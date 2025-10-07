ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: «Άγγιξε» νέο ρεκόρ στα $126.000 πριν τη διόρθωση - Έντονες κινήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Νομίσματα
13:50 - 07 Οκτ 2025

Bitcoin: «Άγγιξε» νέο ρεκόρ στα $126.000 πριν τη διόρθωση - Έντονες κινήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Reporter.gr Newsroom
Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν αρκετά ταραχώδεις για την αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να φτάνει σε νέο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, το περιουσιακό στοιχείο υπέστη μια διόρθωση μετά από αυτό και σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, διαπραγματεύεται κάτω από τα 124.500 δολάρια.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα είχε αρκετά καλή απόδοση στις 6 Οκτωβρίου και, σε κάποιο σημείο, έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλή τιμή άνω των 126.000 δολαρίων. Από τότε, ωστόσο, έχει αρχίσει να πέφτει και αυτήν την στιγμή διαπραγματεύεται γύρω στα 124.500 δολάρια.

Ένας από τους κύριους παράγοντες πίσω από την τελευταία άνοδο του Bitcoin είναι η αυξανόμενη ζήτηση για spot Bitcoin ETFs. Αυτά τα προϊόντα συνεχίζουν να σημειώνουν σταθερές και σημαντικές εισροές, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για «έκθεση» στο κρυπτονόμισμα παραμένει ισχυρό και ότι η ανοδική δυναμική θα μπορούσε να συνεχιστεί.

Επιπλέον, οι «φάλαινες» αγόρασαν 60.000 νομίσματα μόνο την τελευταία εβδομάδα: ένας παράγοντας που μπορεί να ενθαρρύνει τους μικρότερους παίκτες να ακολουθήσουν το ρεύμα και που μειώνει την κυκλοφορία του περιουσιακού στοιχείου (δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για επιπλέον κέρδη).

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Τρίτης το Bitcoin βρίσκεται στα 124,384.70 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 0,29% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ανέρχεται στα 2,479 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν και είχε ανέβει προσωρινά στα 2,51 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins να βρίσκεται στο 56,70% σύμφωνα με το CoinGecko.

Πολλά από τα δημοφιλή altcoins έχουν μιμηθεί την τελευταία πορεία του Bitcoin και έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ώρες. Το ZEC έχει υποχωρήσει κατά 11% σε ημερήσια βάση, το HYPE έχει υποχωρήσει κατά 4%, ενώ το Cronos CRO και το LTC σημείωσαν λιγότερο σημαντικές πτώσεις.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 2,65% και βρίσκεται στα 4,695.81 δολάρια το XRP υποχωρεί κατά 0,60% στα 2.9785 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 0,77% και είναι στα 231,03 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 2,43% και διαμορφώνεται στα 4,3235 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 0,72% στα 0.8580 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 0,78% και βρίσκεται στα 0.2613 δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, το XPL, το TAO και το BNB καταγράφουν κέρδη από 6% έως 12%. Το εγγενές κρυπτονόμισμα του Binance έφτασε ακόμη και σε ένα νέο ιστορικό υψηλό λίγο κάτω από τα 1.300 δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς του τομέα αυξήθηκε κατά 0,8% τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχεται σε περίπου 4,373 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 13:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς: Προβληματική η οπτική Τσίπρα για το Κοινοβούλιο – Δεν αλλάζουν τα δεδομένα για το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Προβληματική η οπτική Τσίπρα για το Κοινοβούλιο – Δεν αλλάζουν τα δεδομένα για το ΠΑΣΟΚ

Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανεκκίνηση της διαδικασίας – Τα «καρφιά» για Βορίδη
Πολιτική

Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επανεκκίνηση της διαδικασίας – Τα «καρφιά» για Βορίδη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins
Νομίσματα

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum
Νομίσματα

Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum

Κρυπτονομίσματα &amp; Ελλάδα: Ώρα για θεσμική ωριμότητα και ψηφιακό εκσυγχρονισμό
Νομίσματα

Κρυπτονομίσματα & Ελλάδα: Ώρα για θεσμική ωριμότητα και ψηφιακό εκσυγχρονισμό

Bitcoin: Διαπραγματεύεται στα 124.000$ - Το Binance Coin σε νέο ιστορικό υψηλό
Νομίσματα

Bitcoin: Διαπραγματεύεται στα 124.000$ - Το Binance Coin σε νέο ιστορικό υψηλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο μυθιστοριογράφο Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

Πολιτική
09/10/2025 - 13:57

«Καθαρή νίκη» Φον ντερ Λάιεν στη διπλή πρόταση μομφής

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:54

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε συμφωνία ύψους $468 εκατ. για την προμήθεια πυραύλων στην Ινδία

Εμπορεύματα
09/10/2025 - 13:44

Πτώση στις τιμές πετρελαίου – Στο επίκεντρο η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:42

Υπεύθυνο παιχνίδι: Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφαία ημερίδα του ΟΠΑΠ

Νομίσματα
09/10/2025 - 13:40

Στη ζώνη των $122.000 το Bitcoin - Στο «κόκκινο» τα περισσότερα altcoins

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 13:35

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 13:30

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήξεροι» στη ΝΔ για τις «γαλάζιες ακρίδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 13:17

Η Αίγυπτος χαιρετίζει την «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα – Στήριξη και από τα ΗΑΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 13:14

Η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ δεν κλείνει την πόρτα στον Τσίπρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2025 - 13:12

Δημιουργία νέου Υπερυπολογιστή στη Δυτική Μακεδονία με κόστος €30 εκατ. - Έμφαση στην έρευνα για Ενέργεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
09/10/2025 - 13:06

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Καρφιά» εναντίον Καϊμακάμη για πολιτικές παρεμβάσεις και άγνοια

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια είκοσι ετών και άνω

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ