Bitcoin: «Άγγιξε» νέο ρεκόρ στα $126.000 πριν τη διόρθωση - Έντονες κινήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν αρκετά ταραχώδεις για την αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να φτάνει σε νέο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, το περιουσιακό στοιχείο υπέστη μια διόρθωση μετά από αυτό και σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, διαπραγματεύεται κάτω από τα 124.500 δολάρια.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα είχε αρκετά καλή απόδοση στις 6 Οκτωβρίου και, σε κάποιο σημείο, έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλή τιμή άνω των 126.000 δολαρίων. Από τότε, ωστόσο, έχει αρχίσει να πέφτει και αυτήν την στιγμή διαπραγματεύεται γύρω στα 124.500 δολάρια.

Ένας από τους κύριους παράγοντες πίσω από την τελευταία άνοδο του Bitcoin είναι η αυξανόμενη ζήτηση για spot Bitcoin ETFs. Αυτά τα προϊόντα συνεχίζουν να σημειώνουν σταθερές και σημαντικές εισροές, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για «έκθεση» στο κρυπτονόμισμα παραμένει ισχυρό και ότι η ανοδική δυναμική θα μπορούσε να συνεχιστεί.

Επιπλέον, οι «φάλαινες» αγόρασαν 60.000 νομίσματα μόνο την τελευταία εβδομάδα: ένας παράγοντας που μπορεί να ενθαρρύνει τους μικρότερους παίκτες να ακολουθήσουν το ρεύμα και που μειώνει την κυκλοφορία του περιουσιακού στοιχείου (δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για επιπλέον κέρδη).

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Τρίτης το Bitcoin βρίσκεται στα 124,384.70 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 0,29% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ανέρχεται στα 2,479 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν και είχε ανέβει προσωρινά στα 2,51 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins να βρίσκεται στο 56,70% σύμφωνα με το CoinGecko.

Πολλά από τα δημοφιλή altcoins έχουν μιμηθεί την τελευταία πορεία του Bitcoin και έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ώρες. Το ZEC έχει υποχωρήσει κατά 11% σε ημερήσια βάση, το HYPE έχει υποχωρήσει κατά 4%, ενώ το Cronos CRO και το LTC σημείωσαν λιγότερο σημαντικές πτώσεις.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει άνοδο 2,65% και βρίσκεται στα 4,695.81 δολάρια το XRP υποχωρεί κατά 0,60% στα 2.9785 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 0,77% και είναι στα 231,03 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 2,43% και διαμορφώνεται στα 4,3235 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 0,72% στα 0.8580 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 0,78% και βρίσκεται στα 0.2613 δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, το XPL, το TAO και το BNB καταγράφουν κέρδη από 6% έως 12%. Το εγγενές κρυπτονόμισμα του Binance έφτασε ακόμη και σε ένα νέο ιστορικό υψηλό λίγο κάτω από τα 1.300 δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς του τομέα αυξήθηκε κατά 0,8% τις τελευταίες 24 ώρες και ανέρχεται σε περίπου 4,373 τρισεκατομμύρια δολάρια.